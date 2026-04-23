Индексите S&P 500 и Nasdaq отчетоха рекордни равнища след удължаването на примирието с Иран и силни отчети на компании

Американските акции поскъпнаха вчера, което изведе индексите S&P 500 и Nasdaq до рекордни стойности при затварянето на борсите, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи примирието с Иран, а поредица от добри корпоративни отчети допълнително подкрепи оптимизма, предаде Ройтерс.

Тръмп каза, че безсрочното удължаване на примирието е последвало след искане на пакистанските посредници. Военноморската блокада на иранските пристанища от страна на САЩ обаче остана в сила, а Иран задържа два кораба в Ормузкия проток.

Отварянето на водния път, през който минават около 20% от световните доставки на петрол, остава една от големите неизвестни за инвеститорите и е един от спорните въпроси в преговорите. Председателят на иранския парламент и водещ преговарящ Мохамад Багер Галибаф каза, че пълно примирие има смисъл само ако блокадата бъде вдигната.

Акциите са във възход през последните седмици заради убеждението, че може да се очертава мирно споразумение, въпреки че Nasdaq прекъсна в понеделник серия от 13 поредни дни на растеж.

„На всички това вече им омръзна... очевидно пазарът очаква благоприятен изход или някакъв що-годе приличен изход“, каза Стивън Масока от „Уедбуш Секюритис“ (Wedbush Securities) в Сан Франциско.

„Печалбите са добри – но дали ще продължат да бъдат добри, ако продължаваме да сме във война – това ще отслаби част от ефекта им. Въпреки това според мен все още има огромна стойност, има много наистина евтини активи“, добави той.

Промишленият индекс Dow Jones нарасна с 340,65 пункта, или 0,69%, до 49 490,03 пункта. S&P 500 се повиши със 73,89 пункта, или 1,05%, до 7137,90 пункта, а Nasdaq Composite добави 397,60 пункта, или 1,64%, до 24 657,57 пункта.

В същото време европейските фондови пазари приключиха сесиите си с понижения, като инвеститорите останаха предпазливи на фона на продължаващата несигурност около конфликта с Иран въпреки обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп удължаване на примирието.

За САЩ стават обаче рискове от ново ускоряване на инфлацията, като цените на петрола се задържат близо до 100 долара за барел и може да продължат нагоре.

Силното начало на сезона на отчетите на компаниите отслаби опасенията за финансовото състояние на американските домакинства въпреки покачването на цените на енергията заради войната с Иран.

Оценките за печалбата на акция на компаниите от S&P 500 за 2026 и 2027 г. са се повишили с 4% от края на януари според данни на „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs).

Акциите на „Джи И Вернова“ (GE Vernova) скочиха с 13,75% и бяха най-силно поскъпващите в базовия индекс S&P, след като производителят на енергийно оборудване повиши прогнозата си за годишните приходи. Акциите на производителя на медицински изделия „Бостън Сайънтифик“ (Boston Scientific) нараснаха с 8,99% след резултатите му за първото тримесечие.

Книжата на самолетостроителя „Боинг“ (Boeing) поскъпнаха с 5,53% след по-малка от очакваната тримесечна загуба и дадоха най-голям тласък на Dow.

„Юнайтед Еърлайнс“ (United Airlines) обаче поевтиня с 5,58%, след като прогнозира печалба за второто тримесечие и за цялата година под очакванията на Уолстрийт, тъй като по-високите цени на самолетното гориво свиват маржовете и помрачават краткосрочните перспективи на компанията.

След края на борсовата сесия производителят на електромобили „Тесла“ (Tesla) регистрира повишение с 4,6%, след като отчете изненадващо положителен свободен паричен поток през първото тримесечие.

S&P 500 отчете 31 нови 52-седмични върха и пет нови дъна, докато Nasdaq Composite регистрира 118 нови върха и 57 нови дъна.