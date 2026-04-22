Хотел Medite Spa Resort в Сандански е предпочитана дестинация за туристи от Великобритания и съседни страни заради минералната вода

Хотел Medite Spa Resort в Сандански целогодишно е предпочитана дестинация за туристи от Израел, Великобритания, Гърция, Република Северна Македония и Румъния, съобщиха от управата. Разположен сред живописната природа на Пиринския край, комплексът предлага спокойствие, чист въздух и впечатляващи гледки, които допринасят за пълноценния отдих на гостите му.

Хотелът се отличава с минерална вода с доказани лечебни качества, която захранва модерния СПА център, вътрешните и външните басейни, както и разнообразните зони за релакс. Гостите могат да се насладят на богат избор от терапии и процедури, съчетаващи традиционни и съвременни методи за възстановяване на тялото и духа. Благоприятният климат на Сандански, известен като един от най-здравословните в България, допълва усещането за хармония и грижа за здравето.

Medite Spa Resort предлага отлични условия както за индивидуални гости и семейни ваканции, така и за организирани групи и корпоративни събития. Просторните и стилно обзаведени стаи осигуряват комфорт и уют, а ресторантите в комплекса предлагат разнообразна кухня, съчетаваща местни и международни вкусове.

За бизнес нужди хотелът разполага с модерни конферентни зали, оборудвани с високотехнологична техника и осигуряващи отлични условия за провеждане на семинари, тиймбилдинги, конференции и специални събития. Професионалното обслужване и вниманието към детайла превръщат всяко събитие в успешно и запомнящо се преживяване.

Съчетавайки лукс, спокойствие и функционалност, Medite Spa Resort създава перфектен баланс между работа и почивка и е място, където всеки гост може да се откъсне от ежедневието и да се потопи в истинско усещане за релакс и презареждане, посочват от управата.

Българската телеграфна агенция (БТА) представя в рубриката "БГ СПА. Salus per aquam - Здраве чрез вода" новини от сертифицирани СПА, уелнес и медикъл СПА центрове в България, чийто общ брой е над 200. Повод за инициативата в партньорство с Министерството на туризма и Българския съюз по балнеология и СПА туризъм е водещото европейско събитие за здравен туризъм HEALTHXCHANGE SUMMIT от 11 до 13 май 2026 г. във Варна, курортите Св. св. Константин и Елена, Златни пясъци и Албена, на което БТА ще бъде основен медиен партньор.