Подробно търсене

Летището във Франкфурт очаква да постигне целта си за ръст на пътниците тази година, каза ръководителят на компанията оператор „Фрапорт“

Илиян Цвейн
Летището във Франкфурт очаква да постигне целта си за ръст на пътниците тази година, каза ръководителят на компанията оператор „Фрапорт“
Летището във Франкфурт очаква да постигне целта си за ръст на пътниците тази година, каза ръководителят на компанията оператор „Фрапорт“
Снимка: AP/Michael Probst, архив
Франкфурт на Майн,  
21.04.2026 15:14
 (БТА)

Очаква се броят на пътниците на Франкфуртското летище да остане в рамките на целевото ниво за 2026 г. въпреки сътресенията, свързани с войната в Иран. Това каза днес в интервю за "Франкфуртер алгемайне цайтунг" Щефан Шулте, главен изпълнителен директор на компанията оператор на летището във Франкфурт „Фрапорт“ (Fraport), предаде Ройтерс.

„Продължаваме да очакваме, че ще постигнем годишната си цел от 65 до 66 милиона пътници, което е с около 4 процента повече, отколкото през 2025 г.“, заяви Шулте.

Очаква се утре на Франкфуртското летище, най-голямото в Германия, да бъде открит нов пътнически терминал.

Въпреки че въздушният трафик от Франкфурт към Близкия изток е намалял, той съставлява по-малко от 5 процента от общия обем, добави още Шулте и уточни, че три четвърти от пътуващите към Близкия изток преминават транзитно през летището, а трафикът към други дестинации се засилва.

„Мнозина сега летят по други маршрути“, каза той и допълни, че „броят на пътниците по директните полети от Франкфурт до Африка и Далечния изток се е увеличил с над 20 процента през март“.

Очаква се тази година пътниците да достигнат около 95 процента от нивата преди пандемията от КОВИД-19, отбеляза Шулте.

С допълнителния капацитет от 19 милиона пътници, които новият Терминал 3 ще поеме, летището може да си позволи да затвори Терминал 2 за пълна реконструкция, като все още ще има място за още 10 милиона пътници, обясни изпълнителният директор.

Новите процедури също са облекчили натоварването на перона и са довели до по-голяма точност, каза той.

Според най-новият отчет на „Фрапорт“, публикуван миналата седмица, пътниците на летището във Франкфурт са нараснали с 2,1 процента през март на годишна основа, достигайки 4,7 милиона, въпреки двата дни на стачни действия на персонала и настоящата геополитическа обстановка.

Последиците от войната в Иран, която започна с американско-израелска атака в края на февруари, са довели до значителен спад от 68,6 процента в трафика към Близкия изток през миналия месец. Спадът обаче е бил компенсиран от силен ръст за дестинациите в Африка (22,3 процента) и Далечния изток, в частност Тайланд (32,4 процента), Индия (22,2 процента) и Китай (+22,2 процента).

През тримесечието от януари до март т.г. Франкфуртското летище също отбеляза ръст на пътниците - до общо 12,7 милиона, което е годишен ръст с 2,3 на сто.

Двете крайбрежни летища в България, оперирани от „Фрапорт“ - аерогарите във Варна и Бургас са регистрирали 91 770 пътници през март, което отговаря на годишен ръст с 19,6 процента, сочат данните в отчета на компанията.

/ИЦ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:24 на 23.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация