Над 40 представители на аграрния сектор участваха в среща за директните плащания в Троян

Повече от 40 земеделски стопани, животновъди, пчелари и овощари участваха в информационна среща за директните плащания по кампания 2026 г., която се проведе в Туристическия информационен център в Троян. Организатор на събитието беше местният мобилен офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). В срещата се включиха производители от общините Троян, Априлци и Ловеч, както и представители на Местна инициативна група „Троян, Априлци и Угърчин“.

Участниците бяха запознати с актуалните изисквания при прилагането на интервенциите по директните плащания при подаването на заявления за подпомагане през 2026 г. Експертите от мобилния офис представиха новостите в стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), както и възможностите за подпомагане по интервенции в областта на околната среда и климата, заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023-2027 г.).

Сред акцентите на срещата бяха възможностите за стартова подкрепа за млади земеделски стопани и за много малки стопанства. Участниците поставиха въпроси относно условията за кандидатстване и необходимите документи по интервенцията за деградирали пасища. „Това са тревни площи с увредена екосистема, ниска продуктивност и нарушено почвено състояние, често резултат от прекомерна паша, изоставяне или неправилно стопанисване. Земеделските стопани подават допълнителни документи в системата за електронни услуги (СЕУ), като срокът за настоящата година е от 1 до 31 юли“, каза за БТА Айнур Кехайова, главен експерт в местния офис на НССЗ.

Част от стопаните се интересуваха и от изискванията по интервенциите за трайни насаждения. Експертите уточниха, че периодът за предоставяне на допълнителни документи отново е от 1 до 31 юли, като за всяка интервенция се изисква различен набор от документи - например план за торене по еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал, план за паша по Еко–ПЗП (еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревени площи), документ, подписан от лицензиран агроном, удостоверяващ дали растенията са в процес на плододаване, както и копие на диплома на агронома и т.н.

По време на срещата беше обсъдена и интервенцията за естествено опрашване, която обхваща стационарните пчелини. Ангажиментът по нея от 2026 г. e тригодишен, посочи Кехайова.

Експертите разясниха основните промени, свързани с четвъртото изменение на Стратегическия план, както и промените по съответните наредби за неговото прилагане. Сред направените предложения от присъстващите земеделски стопани се открои идея за увеличаване на стойностите в таблицата за икономическия размер, така че с по-малък брой пчелни семейства да се достига по-висок стандартен производствен обем (СПО).

В рамките на срещата беше направена и практическа демонстрация как се изчислява стандартният производствен обем. На екран експертите показаха как земеделските производители могат сами да изчислят СПО на своето стопанство чрез примерни изчисления с различни видове дейности - отглеждане на животни и оранжерийно производство, според наличните ресурси.