Ка Ел Ем удължава отмяната на полетите си до столицата на Саудитска Арабия до 14 юни

Нидерландската авиокомпания Ка Ел Ем (KLM), подразделение на „Ер Франс-Ка Ел Ем“ (Air France-KLM), обяви днес, че удължава отмяната на полетите си до и от Рияд до 14 юни, като посочи като причина за решението несигурната ситуация в Близкия изток, съобщи Франс прес.

„Въпреки последните информации за обстановката в региона, ситуацията остава несигурна“, пише в изявление на авиопревозвача.

„С цел да осигурим по-голяма яснота и сигурност за пътниците, които планират пътувания до столицата Рияд и Дамам (също в Саудитска Арабия) през следващите седмици, решихме да удължим отмяната на полети“, допълва Ка Ел Ем.

По сходни причини по-рано този месец авиокомпанията обяви и отмяна на полетите до Дубай до 14 юни.

Освен това нидерландската авиокомпания анулира и 160 европейски полета, считани за нерентабилни преди началото на май, „заради повишението в цената на авиационното гориво“, като подчерта, че към момента не се отчита недостиг на керосин.