Ка Ел Ем удължава отмяната на полетите си до столицата на Саудитска Арабия до 14 юни

Марин Милков
Снимка: AP/Peter Dejong, архив
Хага,  
21.04.2026 15:03
 (БТА)
Нидерландската авиокомпания Ка Ел Ем (KLM), подразделение на „Ер Франс-Ка Ел Ем“ (Air France-KLM), обяви днес, че удължава отмяната на полетите си до и от Рияд до 14 юни, като посочи като причина за решението несигурната ситуация в Близкия изток, съобщи Франс прес.

„Въпреки последните информации за обстановката в региона, ситуацията остава несигурна“, пише в изявление на авиопревозвача.

„С цел да осигурим по-голяма яснота и сигурност за пътниците, които планират пътувания до столицата Рияд и Дамам (също в Саудитска Арабия) през следващите седмици, решихме да удължим отмяната на полети“, допълва Ка Ел Ем.

По сходни причини по-рано този месец авиокомпанията обяви и отмяна на полетите до Дубай до 14 юни.

Освен това нидерландската авиокомпания анулира и 160 европейски полета, считани за нерентабилни преди началото на май, „заради повишението в цената на авиационното гориво“, като подчерта, че към момента не се отчита недостиг на керосин.

/ИЦ/

Свързани новини

09.03.2026 18:09

„Луфтханза“ удължава спирането на полетите до Дубай, Абу Даби, Бейрут, Тел Авив и Техеран

Германската авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) обяви днес, че удължава спирането на полетите си до и от няколко ключови летища в Близкия изток, най-вече в Обединените арабски емирства (ОАЕ), Ливан, Израел и Иран, на десетия ден от войната, предаде
05.03.2026 14:47

"Луфтханза" удължава отмяната на полети до Близкия изток

Германският авиопревозвач "Луфтханза" (Lufthansa Group) удължи спирането на полети до от Дубай и Абу Даби до вторник, 10 март, а от и до Техеран - до 1 май заради ситуацията в Близкия изток, предаде Ройтерс.  "Луфтханза" непрекъснато следи и
28.02.2026 12:37

Редица авиокомпании, сред които и "България Еър", анулират полетите си до и от страни в Близкия изток

"България Еър" съобщи на интернет страницата си, че поради извънредната ситуация в Близкия Изток е получено официално съобщение от летищните власти в Израел и всички полети на авиокомпанията до и от Тел Авив са анулирани до 2 март
06.01.2026 18:19

Авиокомпания Ка Ел Ем изчерпва течността за размразяване на самолетите си на летището в Амстердам

Нидерландската авиокомпания Ка Ел Ем (KLM), подразделение на „Ер Франс-Ка Ел Ем“ (Air France-KLM), обяви днес, че изчерпва течността си, използвана за размразяване на самолети на летище Схипхол в Амстердам, където студеното време доведе до хиляди
24.06.2025 18:38

Хиляди пътници са блокирани на летищата в Доха и Дубай след забавяния и отмяна на полети заради конфликта в Близкия изток

Дейностите на две от най-натоварените летища в света - в Доха и Дубай намаляха значително днес, а хиляди пътници чакаха с часове на опашки, заради големи закъснения и отмяна на полети след временното затваряне на въздушните пространства на Катар и
13.06.2025 09:32

Отменени са полети до и от Израел, включително от и до български летища

Авиокомпании отменят полети до и от Израел днес на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток след ударите на Израел срещу Иран.  Отменени полети има и от и до българските летища в София, Варна и Бургас.  Израелската авикомпания Ел Ал (El

