Женя Илчева
Българският туристически съюз разработва платформа „България 100" за дигитализация на туризма, съобщи Венцислав Венев
БТА, София (21 април 2026) Националният борд по туризъм организира конференция "Туризъм. Природа. Иновации" в Лесотехническия университет (ЛТУ), зала “Аула“. Събитието е част от юбилейната инициатива по случай отбелязване на 20-ата годишнина от учредяването на Националния борд по туризъм „4-те ключа за устойчив туризъм - Култура, Природа, Храна и Иновации“. Българската телеграфна агенция е медиен партньор. На снимката: председателят на Българския туристически съюз Венцислав Венев.Снимка: Владимир Шоков/БТА (БТ)
21.04.2026 15:03
Новата дигитална платформа „България 100“ ще обединява туристическа информация за обекти, маршрути, събития и услуги в страната и има потенциал да се превърне в модел за международно развитие. Това заяви Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз, по време на конференцията „Туризъм. Природа. Иновации“, организирана от Националния борд по туризъм (НБТ) в Лесотехническия университет.

Събитието е част от юбилейната инициатива по повод 20-годишнината от създаването на НБТ под мотото „4-те ключа за устойчив туризъм - Култура, Природа, Храна и Иновации“. Форумът се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова и с институционалната подкрепа на Министерството на туризма. БТА е медиен партньор на събитието.

Венев обясни, че платформата ще бъде достъпна за туристи, институции и бизнеса и ще функционира като интерактивна карта с множество информация – туристически обекти, места за настаняване, събития, природни и културни забележителности, както и готови и персонализирани маршрути. Тя ще предлага и навигация, включително офлайн достъп.

По думите му системата ще включва и функция за безопасност, чрез която потребителите ще могат да се позиционират и да подават сигнал при инцидент в планината или при нужда от помощ.

Ключов елемент в проекта е „туристическият паспорт“, който ще дава достъп до партньорска мрежа от туристически услуги – хотели, хижи, заведения, бензиностанции и други обекти, както и възможност за отстъпки. Планинските хижи ще предоставят намаления до 20 процента за регистрирани потребители.

Венев посочи, че в платформата ще бъдат включени и образователни и партньорски елементи, като възможност за участие на университети, включително Лесотехническия университет, който ще може да представя специалности, събития и инициативи.

Инициативата е част от стратегията на Българския туристически съюз за дигитализация на туристическите процеси и развитие на устойчив туризъм. По думите на Венев чрез платформата се цели по-лесен достъп до информация, по-добра организация на туристическите услуги и по-силна международна видимост на България.

Той подчерта, че амбицията е „България 100“ да бъде разширена и извън страната като модел за други дестинации, включително под формата на бъдещи инициативи като „Europe 100“.

/ВЙ/

