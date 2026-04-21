ЕК обмисля мерки при недостиг на авиационни горива, включително увеличаване на доставките на реактивно гориво от САЩ

Марин Милков
Апостолос Дзидзикостас, еврокомисат по устойчив транспорт и туризъм. Снимка: John Thys/Pool Photo via AP, архив
Брюксел,  
21.04.2026 15:00
 (БТА)
Европейската комисия ще изготви насоки за управление на летищните слотове, разпоредбите за зареждане с керосин, правата на пътниците и задълженията за доставчиците на обществени транспортни услуги при евентуален недостиг на авиационни горива вследствие на войната в Иран. Това заяви днес еврокомисарят по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, цитиран от Ройтерс.

По думите му към момента няма недостиг на авиационни горива в Европа, но продължителна блокада на Ормузкия проток би имала „катастрофални“ последици.

Като част от мерките Европейската комисия ще постави акцент върху необходимостта от бързо увеличаване на производството на устойчиви авиационни горива (SAF) и синтетични горива с цел намаляване на зависимостта от внос от Близкия изток.

ЕК разглежда също и възможности за алтернативни доставки, включително американско авиационно гориво от типа Jet A (тип реактивно гориво, което се използва предимно в САЩ).

Очаква се утре Еврокомисията да представи и по-широк пакет от мерки в областта на енергетиката и транспорта, допълва Ройтерс.

/ИЦ/

Свързани новини

21.04.2026 15:23

В Германия няма недостиг на авиационни горива, но правителството следи внимателно ситуацията, заяви министър Катерина Райхе

Германският министър на икономиката Катерина Райхе заяви днес, че доставките на авиационни горива за Германия не са застрашени, тъй като рафинериите се приспособяват към нарасналото търсене, предаде Ройтерс. Тя обаче добави, че правителството в
21.04.2026 15:14

Летището във Франкфурт очаква да постигне целта си за ръст на пътниците тази година, каза ръководителят на компанията оператор „Фрапорт“

Очаква се броят на пътниците на Франкфуртското летище да остане в рамките на целевото ниво за 2026 г. въпреки сътресенията, свързани с войната в Иран. Това каза днес в интервю за "Франкфуртер алгемайне цайтунг" Щефан Шулте, главен изпълнителен
21.04.2026 12:12

Съществува риск от недостиг в Европа на авиационно гориво през лятото, предупреди еврокомисарят по енергетиката

Предстоящото лято „ще бъде трудно за Европа“ заради „недостиг на горива, причинен от войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток, дори ако ситуацията се развие по най-благоприятния възможен начин“, заяви днес еврокомисарят по енергетиката Дан
17.04.2026 15:22

„Уиз Еър“ съобщи за временни затруднения заради недостиг на авиационно гориво в Италия, съобщи главният изпълнителен директор на авиокомпанията

Унгарската нискотарифна авиокомпания „Уиз Еър“ (Wizz Air) отчете временни затруднения заради недостиг на керосин в Италия, но очаква ситуацията да се стабилизира през следващите седмици, заяви главният изпълнителен директор на превозвача Йожеф
17.04.2026 14:12

ЕК допуска освобождаване на запаси от керосин, ако обстановката в Ормузкия проток не се промени скоро

Ако обстановката в Ормузкия проток скоро не се промени, може да се наложи използване на запасите от керосин, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той уточни, че европейското законодателство предвижда
16.04.2026 10:36

Заради риск от недостиг на керосин са възможни ограничения на полетите в Европа, към момента България разполага със стабилни резерви

Рискът от недостиг на керосин нараства с всеки изминал ден от затварянето на Ормузкия проток, а никой не знае кога или къде запасите ще се изчерпят. По-специално Азия и в по-малка степен Европа са двата континента, силно зависими от петрола и
07.04.2026 13:31

Недостиг на авиационно гориво отчитат на летища в Италия заради напрежението около Ормузкия проток

Недостиг на авиационно гориво се наблюдава на някои летища в Италия, като авиокомпаниите са принудени да планират зареждането си предварително, съобщават авиационните власти, цитирани от АПА. След първоначално предупреждение за четири летища през
03.04.2026 13:32

Европейските летища са изправени от риск от недостиг на авиационно гориво, пише „Политико“

Европейските летища са изправени пред опасността от предстоящ недостиг на авиационно гориво като последица от войната в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток, съобщава „Политико“. Лондонското Хийтроу и други британски летища са най-уязвими
01.01.2025 05:00

Влизат в сила нови екологични правила на ЕС за авиацията

В Европейския съюз влизат в сила правила, изискващи доставчиците на авиационно гориво за европейските летища да осигуряват дял от минимум 2 процента устойчиво авиационно гориво (SAF) от общите доставяни количества, съобщава Европейската комисия на

Към 15:25 на 23.04.2026 Новините от днес

