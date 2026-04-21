ЕК обмисля мерки при недостиг на авиационни горива, включително увеличаване на доставките на реактивно гориво от САЩ

Европейската комисия ще изготви насоки за управление на летищните слотове, разпоредбите за зареждане с керосин, правата на пътниците и задълженията за доставчиците на обществени транспортни услуги при евентуален недостиг на авиационни горива вследствие на войната в Иран. Това заяви днес еврокомисарят по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, цитиран от Ройтерс.

По думите му към момента няма недостиг на авиационни горива в Европа, но продължителна блокада на Ормузкия проток би имала „катастрофални“ последици.

Като част от мерките Европейската комисия ще постави акцент върху необходимостта от бързо увеличаване на производството на устойчиви авиационни горива (SAF) и синтетични горива с цел намаляване на зависимостта от внос от Близкия изток.

ЕК разглежда също и възможности за алтернативни доставки, включително американско авиационно гориво от типа Jet A (тип реактивно гориво, което се използва предимно в САЩ).

Очаква се утре Еврокомисията да представи и по-широк пакет от мерки в областта на енергетиката и транспорта, допълва Ройтерс.