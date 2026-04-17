Dow Jones се покачи с над 600 пункта на Уолстрийт, след като Иран обяви възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток

Основните индекси на Уолстрийт откриха сесията днес с повишения, след като Иран обяви, че Ормузкият проток е „напълно отворен“ на фона на договореното примирие между Израел и Ливан, предаде Си Ен Би Си.

Промишленият индексът Dow Jones Industrial Average се повиши с 664,39 пункта или 1,37 на сто до 49 243,11 пункта към 16:38 часа бълг. време, като по-рано в началото на търговията достигна ръст от над 700 пункта.

По-широкият S&P 500 прибави 57,94 пункта или 0,82 на сто до 7099,22 пункта, а технологичният Nasdaq Composite наддаде с 261,833 пункта или 1,09 на сто до ниво 24 364,537 пункта.

В публикация в социалната мрежа "Екс" (X) иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че в съответствие с примирието в Ливан преминаването на всички търговски кораби през Ормузкия проток се обявява за „напълно отворено“ за периода на прекратяването на огъня.

След информацията за свободното преминаване пред протока цените на петрола се понижиха рязко с над 10 на сто. Фючърсите на суровия петрол тип Брент се сринаха с 10,69 долара, или 10,54 на сто, до 88,91 долара за барел към 16:30 българско време. Фючърсите на американския лек суров петрол са надолу с 10,94 долара, или 11,55 на сто, до 84,02 долара за барел.

Президентът Доналд Тръмп обяви вчера, че лидерите на Израел и Ливан са се споразумели за 10-дневно прекратяване на огъня, което влезе в сила в 17:00 ч. източно време същия ден.

Президентът също така заяви вчера, че войната с Иран „би трябвало да приключи съвсем скоро“. Той направи коментара си на събитие в Лас Вегас и определи конфликта като „протичащ гладко“.

Очакванията за деескалация подкрепиха пазарните настроения и доведоха до нови рекорди на основните индекси.

За седмицата досега Dow Jones Industrial Average е нараснал с 1,4 на сто, S&P 500 – с 3,3 на сто, а Nasdaq Composite – с 5,2 на сто.