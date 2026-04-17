Dow Jones се покачи с над 600 пункта на Уолстрийт, след като Иран обяви възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток

Марин Милков
Снимка: AP/Richard Drew, архив
Ню Йорк,  
17.04.2026 17:04
 (БТА)
Основните индекси на Уолстрийт откриха сесията днес с повишения, след като Иран обяви, че Ормузкият проток е „напълно отворен“ на фона на договореното примирие между Израел и Ливан, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индексът Dow Jones Industrial Average се повиши с 664,39 пункта или 1,37 на сто до 49 243,11 пункта към 16:38 часа бълг. време, като по-рано в началото на търговията достигна ръст от над 700 пункта.

По-широкият S&P 500 прибави 57,94 пункта или 0,82 на сто до 7099,22 пункта, а технологичният Nasdaq Composite наддаде с 261,833 пункта или 1,09 на сто до ниво 24 364,537 пункта.

В публикация в социалната мрежа "Екс" (X) иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че в съответствие с примирието в Ливан преминаването на всички търговски кораби през Ормузкия проток се обявява за „напълно отворено“ за периода на прекратяването на огъня.

След информацията за свободното преминаване пред протока цените на петрола се понижиха рязко с над 10 на сто. Фючърсите на суровия петрол тип Брент се сринаха с 10,69 долара, или 10,54 на сто, до 88,91 долара за барел към 16:30 българско време. Фючърсите на американския лек суров петрол са надолу с 10,94 долара, или 11,55 на сто, до 84,02 долара за барел.

Президентът Доналд Тръмп обяви вчера, че лидерите на Израел и Ливан са се споразумели за 10-дневно прекратяване на огъня, което влезе в сила в 17:00 ч. източно време същия ден.

Президентът също така заяви вчера, че войната с Иран „би трябвало да приключи съвсем скоро“. Той направи коментара си на събитие в Лас Вегас и определи конфликта като „протичащ гладко“.

Очакванията за деескалация подкрепиха пазарните настроения и доведоха до нови рекорди на основните индекси.

За седмицата досега Dow Jones Industrial Average е нараснал с 1,4 на сто, S&P 500 – с 3,3 на сто, а Nasdaq Composite – с 5,2 на сто.

/СЛС/

Свързани новини

17.04.2026 16:16

Цената на петрола се понижи рязко с почти 10 процента след информация за отблокирането на Ормузкия проток от Иран

Цените на петрола се понижиха рязко с около 9 на сто, удължавайки тенденцията на поевтиняване, след като иранският външен министър заяви, че проходът за всички търговски кораби през Ормузкия проток ще остане отворен до края на периода на примирието
17.04.2026 16:16

Цената на петрола се понижи рязко с над 10 процента след информация за отблокирането на Ормузкия проток от Иран

Цените на петрола се понижиха рязко, след като Иран заяви, че Ормузкият проток е „напълно отворен“ за търговски кораби на фона на постигнато примирие в Ливан, предадоха Ройтерс и ДПА. Изявлението на иранския външен министър в социалната мрежа „Екс“
17.04.2026 11:59

Индексите на фондовата борса в Токио не последваха повишенията на Уолстрийт

Водещите индекси на Токийската фондова борса приключиха с понижения в края на седмицата, след като инвеститорите прибраха печалби на фона на рекордните нива, достигнати ден по-рано, както и заради повишено внимание към развитието на ситуацията в

