Подробно търсене

Предизвикателството пред новото правителство на България ще бъде да преразгледа фискалната политика, препоръчва МВФ

Елена Савова
Предизвикателството пред новото правителство на България ще бъде да преразгледа фискалната политика, препоръчва МВФ
Предизвикателството пред новото правителство на България ще бъде да преразгледа фискалната политика, препоръчва МВФ
Снимка: Специален пратеник на БТА Елена Савова
Вашингтон,  
17.04.2026 16:58
 (БТА)

Прогнозата на растежа на българската икономика на Международния валутен фонд (МВФ) понижена леко - с 0,3 процентни пункта до 2,8 процента на фона на кризата, предизвикана от войната в Близкия изток, която в това отношение не оказва по-голямо влияние, отколкото в други страни.  Фондът обаче изразява притеснения за развитието на икономическата среда, заяви Хелге Бергер, заместник-директор на департамента за Европа на МВФ, в отговор на въпрос на БТА, подчертавайки повишената прогноза за инфлацията.  

Преразгледаната прогноза за инфлацията в България е с около 0,5 процентни пункта по-висока от очакваното през октомври и достига 3,8 процента.  

Бергер посочи, че икономиката се намира в среда на силно вътрешно търсене, бързо нарастващо потребление, увеличаващ се дефицит по текущата сметка и продължаваща експанзионистична фискална политика, което според него не е правилният подход в ситуация, в която цените растат силно.

Според него едно от основните предизвикателства пред бъдещото правителство ще бъде преразглеждането на фискалната политика с цел преминаване от експанзионистичен към по-неутрален режим.

Това може да се направи, например, като се обърне внимание на бързия ръст на заплатите в публичния сектор, на автоматичната индексация на социалните плащания, но, разбира се, това е и подходящ момент да се помисли за реформи, които могат да подпомогнат растежа, като се има предвид понижената прогноза за растежа, каза Бергер.

Той отбеляза, че съществуват възможности за по-ефективно използване на европейските фондове чрез насочването им към публични инвестиции.  Сред препоръките на представителя на МВФ са и разработването на дългосрочна програма за структурни реформи, включително в областта на управлението, инвестициите в човешки капитал и образованието.

/БП/

Свързани новини

17.04.2026 08:26

МВФ призовава Европа за реформи под натиска на кризата, предизвикана от войната в Близкия изток

Икономиката на ЕС може да се доближи до рецесия, с инфлация от почти 5 процента при по-тежкия сценарий, изложен в доклада за перспективите пред световната икономика на Международния валутен фонд (МВФ), който се характеризира с продължителен шок в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:21 на 17.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация