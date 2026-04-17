Университетът по хранителни технологии в Пловдив ще бъде домакин на Startup Fair 2026

На 28 април Университетът по хранителни технологии – Пловдив ще бъде домакин на Startup Fair – Plovdiv 2026, най-голямото събитие за млади предприемачи и иновации в региона, съобщиха от университета. Събитието се организира от фирма „Плеги“ и се провежда в партньорство с Пловдивски университет ПУ, Технически университет ТУ, Аграрен университет, Медицински университет, Висше училище по администрация и развитие на регионите (ВУАРР) и Академия по национална и информационна сигурност (АНИС).

Събитието има за цел да събере на едно място ученици, студенти, докторанти, стартиращи компании, бизнес ангели и инвеститори, преподаватели, институции и представители на бизнеса, за да обменят опит, идеи и добри практики в областта на предприемачеството и иновациите. Startup Fair – Plovdiv 2026 предоставя възможност на младите хора да се срещнат с предприемачи и стартиращи фирми в реална бизнес среда, а за университетите – да представят своите програми и проекти за насърчаване на академичното предприемачество и иновационната активност в региона.

Сред акцентите в програмата ще бъдат бизнес форум и няколко дискусионни панела с участието на водещи предприемачи, инвеститори, представители на фондове, корпоративни лидери и медии. Темите включват: ролята на университетите в предприемачеството; европейски програми за млади иноватори; външни инвестиции; устойчиво предприемачество; връзката наука – бизнес – финанси.

В рамките на събитието над 30 иновативни стартъпа ще представят свои продукти, услуги и прототипи. Очакват се над 1500 посетители, инвеститори и корпоративни партньори, съобщават още от учебното заведение