Приключиха строителните дейности по два новоизградени пътни надлеза в междугарието Маноле – Белозем

С официална церемония и прерязване на лентата беше отбелязано приключването на строителните дейности на два нови пътни надлеза при км 23+800 и км 26+306 в междугарието Маноле – Белозем, съобщиха от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

С въвеждането в експлоатация на съоръженията се осигурява пълно разделяне на нивата на железопътното и автомобилното движение, което позволява безпрепятствено преминаване на пътните превозни средства в този натоварен участък.

На събитието присъстваха представители на НКЖИ и местната власт, както и ръководни екипи от фирмите изпълнител и строителен надзор.

Договорът за проектиране и строителство на пътните надлези е част от компонент, свързан с изграждане на общо 28 пътни надлеза, един пътен подлез и един пешеходен надлез, заяви Цветан Цолов, ръководител на звено за подготовка, управление и изпълнение на проектите Пловдив - Бургас. Стойността на договора за двата новооткрити надлеза е 2 748 512,59 евро без ДДС, като изпълнител е ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ НАДЛЕЗИ“.

„С изграждането на пътните надлези елиминираме част от пресичанията на едно ниво, които представляват една конфликтна точка между железопътният транспорт и надземният транспорт и успешното изпълнение на такива проекти повишава в много голяма степен безопасността на населението и на гостите на прилежащите територии, които ползват съответните съоръжения и от друга страна повишава и ефективността и скоростта на влаковото движение“, каза Цолов.

Инвестицията е част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, който се реализира на два етапа – първият е изпълнен по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г., а вторият продължава с финансиране по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г. чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз.

От НКЖИ не коментираха дали ще бъде изградена или обновена довеждащата инфраструктура до съоръженията. Към момента достъпът до единия надлез е по черен път, а от другата страна се излиза към селскостопански пътища.

Кметът на село Маноле Стоил Дишев заяви, че няма информация за планове за изграждане или обновяване на довеждащата инфраструктура и посочи, че поддръжката на тези пътища е ангажимент на община „Марица“.