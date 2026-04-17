Служители на „ТоталЕнержи“ стачкуват във Франция заради високите цени на горивата и искания за по-високи заплати

Служители на бензиностанции на „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) във Франция стачкуват в знак на протест срещу нарастващите цени на горивата, настоявайки за повишаване на заплатите, предаде Ройтерс. Протестът е организиран от Общата конфедерация на труда (CGT), която представлява работници в близо 200 бензиностанции на компанията в страната.

Компанията съобщи, че ще ограничи цените на горивата на своите обекти в континентална Франция, за да подпомогне клиентите на фона на поскъпването на петрола вследствие на войната в Иран.

„Служителите на „ТоталЕнержи" не получават никаква подкрепа, за да се справят с този скок в цените на горивата и този въпрос трябва да бъде решен спешно“, заяви генералният секретар на синдиката Софи Бине пред телевизия „Франс 2“.

Тя повтори и призива към правителството да „увеличи минималните заплати“.

От „ТоталЕнержи“ посочиха, че по техни данни стачката е засегнала седем бензиностанции, което представлява около 4 на сто от обектите на компанията.

Синдикатът настоява за облекчаване на разходите за гориво за служителите и за увеличение на възнагражденията, като не се уточнява конкретният размер на исканото повишение.

Стачката съвпада с период на интензивни пътувания във Франция заради пролетната ваканция в някои региони, включително около Париж.

Минималната месечна заплата във Франция е около 1800 евро бруто и 1450 евро нето. Според протестиращите „със средна заплата от около 1600 евро ние дори вече не можем да си позволим да ходим на работа“.

Френското правителство съобщи, че обмисля въвеждането на таван върху печалбите на дистрибуторите на горива, което среща съпротива от страна на сектора.