Индексите на фондовата борса в Токио се понижиха след безрезултатния край на преговорите за конфликта в Близкия изток, Кадзуо Уеда призова за бдителност

Водещите фондови индекси в Азия и САЩ отчетоха разнопосочни движения, след като нарастването на цените на петрола и провалът на мирните преговори между Вашингтон и Техеран засилиха несигурността на пазарите, предаде Киодо.

В Токио индексът Nikkei 225 се понижи с 421,34 пункта, или 0,74 на сто, до 56 502,77 пункта.

По-широкият Topix загуби 16,84 пункта, или 0,45 на сто, и приключи търговията на ниво от 3723,01 пункта. Натиск върху акциите оказа рязкото поскъпване на суровия петрол, което засилва опасенията от инфлационен натиск и по-високи разходи за бизнеса.

Доходността по 10-годишните японски държавни облигации се повиши временно до най-високото си равнище от над 27 години, отразявайки очакванията за по-висока инфлация и възможно затягане на паричната политика.

На този фон управителят на японската централна банка (Bank of Japan) Кадзуо Уеда призова за повишено внимание заради ефекта от конфликта в Близкия изток, като предупреди, че рязкото поскъпване на петрола и нестабилността на глобалните пазари могат да окажат натиск върху икономиката и да усложнят инфлационната перспектива, въпреки че засега развитието остава в съответствие с прогнозите на централната банка.

По време на търговията доларът се разменяше за 159,71-72 йени в сравнение със 159,21-31 йени в Ню Йорк и 159,34-35 йени в Токио в 17:00 ч. в петък.

Еврото се котираше на ниво 1,1688-1689 долара и 186,65-69 йени спрямо 1,1719-1729 долара и 186,77-87 йени в Ню Йорк и 1,1679-1680 долара и 186,10-14 йени в Токио.

Търговията на Уолстрийт приключи миналата седмица без ясна посока, предаде Ройтерс.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се понижи с 269,23 пункта, или 0,56 на сто, до 47 916,57 пункта в петък.

Широкообхватният S&P 500 отстъпи със 7,77 пункта, или 0,11 на сто, до 6816,89 пункта, докато технологичният Nasdaq Composite нарасна с 80,48 пункта, или 0,35 на сто, до 22 902,89 пункта.

Инвеститорите запазиха предпазливост преди уикенда на фона на несигурността около преговорите в Близкия изток. Допълнително напрежение внесе и публикуван доклад за инфлацията в САЩ, който показа ускоряване на потребителските цени вследствие на поскъпването на енергията.

Отделно проучване на Мичиганския университет отчете рязък спад на потребителското доверие до рекордно ниско равнище, като краткосрочните инфлационни очаквания достигат най-ниските си стойности от началото на 80-те години.

Пазарите остават силно чувствителни към развитието на конфликта между САЩ и Иран, като поскъпването на петрола продължава да бъде ключов фактор за глобалните финансови настроения.