Новата инвестиционна стратегия на фонда JEREMIE у нас ще бъде представена в София

Служебният министър на иновациите и растежа Ирена Младенова ще открие днес форум „JEREMIE България: Нови възможности“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и растежа.

В откриването се очаква да участват още служебният министър-председател Андрей Гюров, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Марек Мора и главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) Марют Фалкстед.

Събитието се организира от ЕИФ, част от групата на ЕИБ и Министерството на иновациите и растежа и ще отбележи нов етап за инициативата JEREMIE в България. Предстои да бъде обявена нова целева подкрепа за българските стартъпи, малки и средни иновативни компании.

По време на форума ще бъдат представени ключовите резултати от изпълнението на инициативата до момента, успешни истории на български предприятия, както и новата инвестиционна стратегия на JEREMIE.

Инициативата JEREMIE е програма на Европейската комисия, разработена съвместно с ЕИФ, която позволява на държавите членки да използват структурни фондове за финансиране на малкия бизнес чрез заеми, гаранции и дялово участие. Тя работи чрез револвиращ холдингов фонд, което означава, че възстановените средства се реинвестират в нови финансови инструменти.

Форумът ще се проведе в столичния хотел „Хилтън“ с предвидено начало в 09:00 часа.

БТА припомня, че правителството на България и представителите на ЕИФ се споразумяха в края на 2025 година да удължат инициатива JEREMIE до 2035 година. Съгласно споразумението, 160 млн. евро ще бъдат реинвестирани и на разположение на българската икономика от тази година с цел насърчаване на дълбочинните технологии, технологичния трансфер и проекти в областта на изкуствения интелект (ИИ/AI). В средата на февруари на първо и второ четене в едно заседание парламентът прие законопроекта за ратифициране на споразуменията за изменение и допълнение на Рамковото и на Финансовото споразумение между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата.