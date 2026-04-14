Новата инвестиционна стратегия на фонда JEREMIE у нас ще бъде представена в София

Делян Петришки
Ирена Младенова, служебен министър на иновациите и растежа. Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
14.04.2026 07:00
 (БТА)

Служебният министър на иновациите и растежа Ирена Младенова ще открие днес форум „JEREMIE България: Нови възможности“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и растежа.  

В откриването се очаква да участват още служебният министър-председател Андрей Гюров, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Марек Мора и главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) Марют Фалкстед. 

Събитието се организира от ЕИФ, част от групата на ЕИБ и Министерството на иновациите и растежа и ще отбележи нов етап за инициативата JEREMIE в България. Предстои да бъде обявена нова целева подкрепа за българските стартъпи, малки и средни иновативни компании.

По време на форума ще бъдат представени ключовите резултати от изпълнението на инициативата до момента, успешни истории на български предприятия, както и новата инвестиционна стратегия на JEREMIE. 

Инициативата JEREMIE е програма на Европейската комисия, разработена съвместно с ЕИФ, която позволява на държавите членки да използват структурни фондове за финансиране на малкия бизнес чрез заеми, гаранции и дялово участие. Тя работи чрез револвиращ холдингов фонд, което означава, че възстановените средства се реинвестират в нови финансови инструменти.

Форумът ще се проведе в столичния хотел „Хилтън“ с предвидено начало в 09:00 часа.

БТА припомня, че правителството на България и представителите на ЕИФ се споразумяха в края на 2025 година да удължат инициатива JEREMIE до 2035 година. Съгласно споразумението, 160 млн. евро ще бъдат реинвестирани и на разположение на българската икономика от тази година с цел насърчаване на дълбочинните технологии, технологичния трансфер и проекти в областта на изкуствения интелект (ИИ/AI). В средата на февруари на първо и второ четене в едно заседание парламентът прие законопроекта за ратифициране на споразуменията за изменение и допълнение на Рамковото и на Финансовото споразумение между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата.

Свързани новини

13.02.2026 13:39

Парламентът ратифицира удължаването на действието на Рамковото и Финансовото споразумение по Инициативата JEREMIE до края на 2035 г.

Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание законопроекта за ратифициране на споразумения за изменение и допълнение на Рамковото и на Финансовото споразумение между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд относно
04.02.2026 15:27

Членовете на икономическата комисия в Народното събрание гласуваха единодушно за удължаване на споразуменията с ЕИФ по JEREMIE

Членовете на постоянната Комисия по икономическа политика и иновации към Народното събрание подкрепиха единодушно с 13 гласа „за“ и без дебати удължаването с нови 10 години на действието на рамковото споразумение на България с Европейския
29.01.2026 14:56

Групата на ЕИБ обяви 72 процента ръст на финансирането за България през 2025 година до 646 млн. евро

От Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) обявиха ръст от 72 процента на финансирането за България през 2025 година до 646 млн. евро. Увеличението спрямо предоставените 375 млн. евро през 2024 година ускорява икономическото, екологично и

