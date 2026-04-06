Българската агенция за експортно застраховане започва нови програми в подкрепа на транспортните компании

Компаниите в автомобилния транспорт ще могат да отсрочат лизинговите си задължения до края на 2026 г. по нова програма на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), съобщиха от Министерството на икономиката и индустрията.

Мярката предвижда гаранционни механизми от БАЕЗ, които позволяват разсрочване или отлагане на лизинговите вноски. До края на 2026 г. фирмите ще плащат само лихви, а главницата ще се погасява от 2027 г. в рамките на остатъчния срок. Така разходите по лизингите ще се свият до около 5–10 на сто от дължимите вноски.

Компаниите трябва да заявят участие пред лизингодателите си, като процесът се координира между тях и БАЕЗ.

Агенцията въвежда и допълнителни мерки за улесняване на достъпа до финансиране за малки и средни предприятия. Чрез застраховане на оборотни кредити се намалява необходимото обезпечение – до около 15 на сто при стандартни нива от 30 на сто. Средствата могат да се използват за горива, заплати и текущи разходи.

Предвидена е и подкрепа за експортно ориентирани транспортни фирми и авиопревозвачи чрез застраховане на кредити, свързани с международни договори.

Целта на мерките е подобряване на ликвидността в сектора и запазване на оперативната дейност и заетостта на фона на повишените цени на горивата.

В края на март министърът на икономиката и индустрията Ирина Шонова представи пакет от мерки за транспортния и земеделския сектор във връзка с отражението на кризата в Близкия изток върху бизнеса. За нас беше важно мерките да са таргетирани, заяви тогава тя.