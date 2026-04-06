АПИ ще продължи да обезопасява пътното платно от аварирали автомобили, но спира 24-часовата пътна помощ за репатриране на коли

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще продължи да обезопасява пътното платно от аварирали автомобили по съществуващите дейности от договорите за текущ ремонт и поддържане, като колите ще се преместват на аварийната лента. Пътната агенция спира 24-часовата пътна помощ със специализирана техника за репатриране на коли до безопасна трафик точка извън обхвата на автомагистрален участък, а постъпилите към момента в АПИ допълнителни задания за тази дейност за март и април 2026 г. са върнати. Това става известно от прессъобщение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка след среща на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов с представители на бранш „Пътна помощ“.

На нея е било подчертано, че Агенцията никога не е вменявала задължителни услуги и нито една услуга, предоставяна от държавна администрация, не може да бъде задължителна.

Във връзка с извършваните подобни дейности от изпълнителите по договорите за текущ ремонт и поддържане на АПИ в периода септември 2025 г. до февруари 2026 г. са назначени проверки. Проверки се осъществяват, както от вътрешните контролни звена на АПИ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, така и от правораздавателните институции – МВР, ГД „Национална полиция“.

„Трябва да се възстанови пазарната икономика и всички фирми, оказващи пътна помощ в цялата страна да работят свободно“, каза Найденов на срещата, цитиран в прессъобщението. „Не може да има монопол при оказване на пътна помощ от определени фирми и досегашната практика трябва да бъде спряна незабавно, а фирмите, работещи в бранша трябва да се конкурират по между си“, беше категоричен Найденов. Той подчерта, че тази дейност е била опорочена през последната година и пое ангажимент да се възстанови правото на свободен избор на гражданите на пътя.

Днес Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува на официалната си страница справка с всички възложени допълнителни задания за 24-часова пътна помощ, договорите, по които е предоставяна, фирмите изпълнители и разплатените суми - https://www.api.bg/bg/novini/informatsiya-vuv-vruzka-s-prekratyavane-na-deynosti-po-osiguryavane-na-24-chasova-putna-pomoshch.html.

През февруари и март от Фондация „Антикорупционен фонд“ информираха за свое разследване на потенциални злоупотреби в АПИ, свързани с пътната помощ.