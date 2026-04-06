УФР може да задържи лихвите през 2026 г. заради инфлацията и геополитическите рискове, твърдят от „Уелс Фарго“

Бойчо Попов
Президентът на УФР Джером Пауъл. Снимка: AP/Mark Schiefelbein, архив
Ню Йорк,  
06.04.2026 18:10
 (БТА)

Инвестиционното подразделение на американската банка „Уелс Фарго“ (Wells Fargo) вече не очаква Управлението за федерален резерв на САЩ да понижи лихвените проценти през 2026 г. на фона на несигурността около инфлацията и засилените геополитически рискове, свързани с войната в Близкия изток, предаде Ройтерс.

По-рано банката прогнозираше две понижения на лихвите през годината. Според нея обаче балансът на рисковете се е променил, което предполага по-предпазлив подход от страна на централната банка.

„На фона на забележим, но вероятно временен ръст на инфлацията и повишена несигурност считаме, че УФР ще прояви търпение“, посочват стратезите.

Междувременно „Ситигруп“ (Citigroup) също ревизира очакванията си, като отложи графика за понижения на лихвите. Банката вече прогнозира общо намаление от 75 базисни пункта през септември, октомври и декември, вместо през по-ранните летни месеци.

От „Ситигруп“ отбелязват, че въпреки очакванията за постепенно отслабване на пазара на труда, последните данни сочат по-силен от прогнозираното ръст на заетостта в САЩ, което също подкрепя по-късно начало на цикъла на понижения.

/БП/

