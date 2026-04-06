Индия е възобновила вноса на петрол от Иран след седемгодишно прекъсване

Индия е възобновила вноса на петрол и природен газ от Иран след седемгодишно прекъсване на фона на нарушения в доставките и рязко повишени енергийни цени, предизвикани от конфликта между САЩ, Израел и Иран, предаде Си Ен Би Си.

Според данни на "Райстад Енерджи" (Rystad Energy) това са първите покупки от 2019 г. насам. Решението едва ли ще предизвика незабавна реакция от страна на Вашингтон, но анализатори го тълкуват като опит на Ню Делхи да балансира отношенията си с Техеран.

Индийското министерство на петрола и природния газ съобщи, че рафинериите са осигурили доставки на суров петрол от над 40 държави, включително Иран, на фона на смущенията в Близкия изток. Властите подчертаха, че няма затруднения с плащанията за иранския петрол. Междувременно кораб с 44 000 метрични тона втечнен нефтен газ (LPG - пропан-бутан - бел. ред.) от Иран е акостирал в южно индийско пристанище.

Според експерти възобновяването на вноса е част от стратегия за изграждане на доверие с Иран и служи като „застраховка“, показваща, че Индия не желае да заема страна в конфликта. В замяна Делхи очаква съдействие от Техеран за гарантиране на безопасното преминаване на индийски кораби през Ормузкия проток.

Индия, третият по големина вносител на петрол в света и вторият по потребление на пропан-бутан, е силно зависима от този маршрут — около половината от вноса на суров петрол и по-голямата част от този на пропан-бутана преминават през протока.

Анализатори отбелязват, че покупките са улеснени от временно изключение от страна на САЩ, позволяващо внос на ирански суров петрол.