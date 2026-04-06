ИАНМСП оказва подкрепа на място на компаниите от Северна България чрез мобилни екипи, съобщиха от насърчителната агенция

Мобилните екипи на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по програма „Северът в растеж“ оказват пряка и лична подкрепа на фирмите в 14 области в Северна България чрез посещение на място, съобщиха за инициативата от пресцентъра на Агенцията.

Програмата подкрепя компании от ключови сектори, като им осигурява достъп до актуална информация за финансиране и практически насоки за развитие. Така от ИАНМСП заявяват, че надграждат традиционния административен модел и достига директно до предприятията и техните нужди.

Посещенията обхващат широк спектър от компании от ключови икономически сектори – от предприятия в областта на металургията и преработката на метали, през фирми в сферата на електрониката и високите технологии, до текстилни компании, архитектурни студиа и иновативни малки бизнеси в образованието и креативните индустрии. Мобилните екипи влизат в производствените бази и офисите, за да се запознаят с дейността, предизвикателствата и плановете за развитие на всяко предприятие. Така компаниите могат да споделят своите затруднения и идеи, а експертите да насочат към конкретни решения и възможности за подкрепа.

Сред посетените от мобилните екипи компании досега са предприятия от различни сектори, като „ЕЛЕКС-Дунав“, „Щайнер Електроник“, „Криейтив - Арт Лаб“ (Creativ - Art Lab), „Омая Яхтс“ (Omaya Yachts), „ВиДиБи Метал“ (VDB METAL) и „Монблан Дизайн“.

Паралелно с индивидуалните посещения, ИАНМСП провежда информационни събития и срещи с бизнеса в различни области, които допълват този процес. Участието в тези инициативи носи конкретни ползи: фирмите получават ценна експертна информация, която им спестява време и ресурси, практични насоки за успешно кандидатстване по програми за финансиране и конкретни съвети за развитие на бизнеса, разширяване на дейността и въвеждане на нови продукти и услуги.

От Агенцията поясняват, че желаещите да се включат в инициативата фирми могат да подадат заявка през специализираната платформа на ИАНМСП b2bconnect.bg.

Мобилните екипи покриват областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Силистра, Добрич, Шумен и Варна.

Програмата "Северът в растеж" се финансира по проект № BG16RFPR001-1.009-0001 „Предоставяне на комплексни услуги на предприятията от Северните райони на България с цел подкрепа на тяхното устойчиво развитие и растеж чрез подпомагане дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.