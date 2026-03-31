БВП на Канада нараства незначително през януари

Канадската икономика е нараснала незначително през януари, като месечният брутен вътрешен продукт (БВП) се е повишил леко, предаде Ройтерс. Повишението се дължи основно на доброто представяне на повечето отрасли в добивната и производствена сфера, които компенсират продължаващата слабост в преработващата промишленост.

БВП през януари се е увеличил с 0,1 на сто на месечна база след ръст от 0,2 на сто през декември, съобщи Канадската статистическа служба

Предварителна оценка, която обикновено търпи промени, показва, че икономиката може да нарасне с 0,2 на сто през февруари.