БВП на Канада нараства незначително през януари

Галя Горнишка
Снимка: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP
Отава,  
31.03.2026 16:15
 (БТА)

Канадската икономика е нараснала незначително през януари, като месечният брутен вътрешен продукт (БВП) се е повишил леко, предаде Ройтерс. Повишението се дължи основно на доброто представяне на повечето отрасли в добивната и производствена сфера, които компенсират продължаващата слабост в преработващата промишленост.

БВП през януари се е увеличил с 0,1 на сто на месечна база след ръст от 0,2 на сто през декември, съобщи Канадската статистическа служба 

Предварителна оценка, която обикновено търпи  промени, показва, че икономиката може да нарасне с 0,2 на сто през февруари.

 

27.02.2026 18:30

Канадската икономика се свива през четвъртото тримесечие, а растежът за цялата 2025 г. е едва 1,7 на сто - най-бавният от 2020 г.

Канадската икономика се сви през четвъртото тримесечие на 2025 г., надминавайки песимистичните прогнози, след като производителите се насочиха към запасите, за да задоволят търсенето, вместо да произвеждат нови стоки. Това бележи най-бавния растеж

