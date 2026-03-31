България е трайно и категорично закрепена в европейската институционална и политическа рамка, посочва управителят на БНБ Димитър Радев

Когато геополитическите развития започнат едновременно да влияят върху цената на енергията, инфлационните очаквания и доверието, премията върху надеждността на политиките и институциите нараства значително. Това посочва управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в изказване по време на среща с ръководители на дипломатически мисии у нас, организирана от Bulgarian Spirit Diplomatic Society, публикувано днес на страницата на БНБ в интернет.

По думите му последните развития в Близкия изток, както и рисковете, засягащи ключови транспортни коридори, отново показаха колко бързо напрежението на енергийните пазари може да се отрази върху европейската перспектива, включително върху еврозоната и върху България като част от нея.

За икономическата политика това означава съществена промяна в средата, в която се вземат решения. Устойчивостта вече не може да се разбира единствено в циклични или финансови категории, тя трябва да се разглежда и в институционални, стратегически и все по-ясно геополитически измерения, отбелязва управителят на БНБ.

Радев посочва, че в цяла Европа провеждането на политики става все по-изискващо, външната среда е по-колеблива, полето за грешки е по-тясно, а взаимодействието между геополитиката и икономиката е все по-непосредствено, добавяйки, че за България това има пряко значение.

Нашата стратегическа ориентация остава ясна и непроменена. България е трайно и категорично закрепена в европейската институционална и политическа рамка - тя продължава да бъде основният организиращ принцип на нашето икономическо и институционално развитие, заявява още Радев. По-непосредственият въпрос е дали вътрешната политическа среда може да осигури необходимата последователност и ефективност в един по-взискателен контекст. Именно там ще се определи следващият етап - не в декларациите, а в управлението, добавя той.

Относно приоритетите на икономическата политика Радев отбелязва, че стабилността не е пасивна цел, тя е условие, което прави възможни останалите политики. За България членството в еврозоната засилва една опора, която и без това беше централна за рамката на икономическата политика. То не намалява пространството за макроикономическа адаптация в сравнение с предходния режим, посочва той. Радев добавя, че сега се променя институционалната среда, в която дисциплината на политиките и икономическата адаптация трябва да функционират. Това поставя още по-голяма тежест върху националните политики - фискалната дисциплина, конкурентоспособността и институционалната ефективност, посочва още той.