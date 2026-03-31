Задълбочаване на двустранните икономически отношения обсъди служебният министър на иновациите Ирена Младенова с турския посланик Мехмет Саит Уянък

Снимка: Министерство на иновациите и растежа
София,  
31.03.2026 16:15
 (БТА)

Задълбочаване на двустранните икономически отношения и нови партньорства между български и турски компании в различни сектори от взаимен интерес обсъдиха служебният министър на иновациите и растежа Ирена Младенова и посланикът на Турция Мехмет Саит Уянък, съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и растежа (МИР). 

„Турция е сред водещите икономически партньори на България, а много компании от южната ни съседка са избрали България като предпочитана дестинация за своята дейност“, подчерта министър Младенова. Тя акцентира върху Интерактивната инвестиционна карта на България на сайта на Министерството, съвместна разработка на Българската агенция за инвестиции (БАИ) и МИР, и я очерта като полезен инструмент за инвеститорите. 

Посланик Уянък посочи от своя страна, че се наблюдава засилен интерес от турски компании да инвестират у нас. По думите му инвестициите от южната ни съседка достигат близо 3 млрд. щатски долара.

Коментирани бяха и възможности за обмяна на опит в сферата на иновациите в отбраната и разработването на продукти с двойна употреба, което да създаде нови възможности за иноваторите и компаниите от двете страни. По линия на програмата за иновации на НАТО - DIANA, министър Младенова обърна внимание, че България и Турция разполагат с тестови центрове, а София Тех Парк подготвя кандидатурата си за акселератор към мрежата. В южната ни съседка вече има действащ ускорител по линия на DIANA и съвместно партньорство ще бъде от полза за стартиращите компании в сферата.

Това е поредна среща на министър Младенова с посланик на чужда страна в България. Тя проведе работни срещи през март с посланиците на Германия, Полша, Швейцария и Япония

/ВЙ/

