САЩ удължиха крайния срок за продажбата на международните активи на "Лукойл" до 1 май

Алексей Маргоевски
САЩ удължиха крайния срок за продажбата на международните активи на "Лукойл" до 1 май
САЩ удължиха крайния срок за продажбата на международните активи на "Лукойл" до 1 май
Снимка: AP/ Valentina Petrova
Вашингтон,  
31.03.2026 01:51
 (БТА)
САЩ удължиха днес за четвърти път крайния срок, в който потенциалните купувачи на международните активи на "Лукойл" могат да договорят продажбата им с руската компания, след като Вашингтон ѝ наложи санкции миналата година, съобщи американското Министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи този път крайния срок с още един месец, до 1 май. Това е срокът, в който заинтересованите компании могат да придобият активите в чужбина на "Лукойл", оценявани на  22 млрд. долара.

Вашингтон наложи през октомври санкции на двете най-големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл", с цел да намали възможностите на Русия да финансира войната си в Украйна.

Сред компаниите и бизнесмените, проявили интерес да придобият международните активи на "Лукойл" са американската инвестиционна компания "Карлайл", петролните гиганти "Ексън Мобил" и "Шеврон", базираният в Абу Даби конгломерат "Интернешънъл холдинг къмпани" и австрийският предприемач Бернд Бергмайр, бивш мажоритарен собственик на група от канали със съдържание за възрастни, включително сайта "Порнхъб" (Pornhub).

Всяка конкретна сделка с "Лукойл" за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, което вече отхвърли като кандидат швейцарския търговец на суровини "Гънвор" (Gunvor).

Правителството на американския президент Доналд Тръмп забавя продажбата на международните активи на "Лукойл" като средство за натиск върху Русия в преговорите ѝ с Украйна, казаха през февруари четирима източници пред Ройтерс.

Свързани новини

26.02.2026 20:43

САЩ удължиха до 1 април крайния срок за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл"

САЩ удължиха крайния срок за продажбата на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл" до 1 април 2026 г. Това сочи публикуваният днес общ лиценз от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на
26.02.2026 17:40

САЩ удължават крайния срок за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл" до 1 април, пише Ройтерс

САЩ ще удължат крайния срок за продажбата на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", съобщава Ройтерс. Очаква се по-късно днес Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ да удължи

