Самоков ще бъде домакин на българо-унгарски форум за икономика и индустрия

Българо-унгарски форум за икономика и индустрия ще се състои в комплекс „СамЕлион“ в Самоков на 28 април, съобщи Българската търговско-промишлена палата на интернет страницата си. Проявата е по инициатива на Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството на България в Унгария.

Форумът има за цел да насърчи икономическото сътрудничество между България и Унгария, като предостави платформа за обмен на добри практики, създаване на нови партньорства и развитие на съвместни инвестиционни и индустриални проекти, посочват организаторите му.

Сред темите на деловата среща са: енергийната сигурност и устойчивият индустриален растеж, възможностите за технологични партньорства, индустриални зони и логистични хъбове, развитие на устойчив туризъм и регионално сътрудничество. Ще има и представяне на успешния модел на град Кечкемет за взаимодействие между бизнеса, местната власт и университети. Предвидени са B2B срещи, както и посещения на водещи компании в региона.

За участие във форума са поканени представители на: български и унгарски институции, търговско-промишлени палати, водещи компании от индустрията, енергетиката и услугите, академичните среди.