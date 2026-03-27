Испанската централна банка се опасява от забавяне на икономическата активност в Испания заради конфликта в Близкия изток

Испанската централна банка („Банко де Еспаня“ - Banco de Espana) обяви, че се опасява от евентуално „значително забавяне“ на икономическата активност в Испания заради войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

Финансовата институция сега очаква икономиката на страната да нарасне с 2,3 на сто през 2026 г. - с по-малко, отколкото прогнозираното в началото на годината. Предвижданият растеж все пак остава по-висок от предишната оценка за 2,2 на сто, публикувана през декември, което се дължи на регистрирания през първото тримесечие ръст в диапазона между 0,5 и 0,6 на сто.

Корекцията надолу е заради конфликта в Близкия изток след началото на американско-израелските удари срещу Иран, обяснява „Банко де Еспаня“ в доклад, в който понижава също и прогнозата си за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) на Испания през 2027 г. до 1,7 на сто спрямо 1,9 на сто преди това.

Испания, четвъртата по големина икономика в еврозоната, отбеляза растеж от 2,8 на сто през 2025 г.

„Основният сценарий предвижда значително забавяне на темпа на икономическа експанзия, обусловено от международен контекст, белязан от конфликта в Близкия изток“, отбелязва банката в доклада си, визирайки „периода на нестабилност на финансовите пазари“.

„Конфликтът в Близкия изток повиши цените на енергоносителите на фона на значителна несигурност относно неговата продължителност и окончателното икономическо въздействие“, подчертава испанската финансова институция.

„Атаката срещу Иран би могла също да наруши тенденцията към умерена инфлация в световен мащаб“, предупреждава „Банко де Еспаня“.

Повишението на цените в Испания може да достигне 3 на сто тази година, според централната банка, в сравнение с предварително прогнозираните 2,1 на сто, като се вземе предвид покачването на разходите за енергия през последните седмици.

По-рано днес Националният статистически институт (INE) публикува данните за инфлацията за март, според които тя е скочила с до 3,3 на сто на годишна база в сравнение с февруари, именно поради увеличението на разходите за горива.

Испанският парламент одобри вчера правителствения пакет от 80 мерки на обща стойност 5 милиарда евро, насочени към смекчаване на въздействието на войната в Близкия изток върху данъкоплатците, по-специално чрез „драстично намаляване“ на данъците върху енергията.

Този пакет от спешни мерки има за цел да „смекчи обхвата“ на последиците от конфликта в Близкия изток и „да ги направи по-поносими“ за испанците, заяви премиерът социалист Педро Санчес по време на представянето на плана миналия петък. Сред обявените мерки е предимно намаляване на ДДС върху газа и горивата от 21 на сто на 10 на сто.

Тази мярка, обясни Педро Санчес, би трябвало да позволи намаление на цената на бензиностанциите с до 30 евроцента на литър или „приблизително 20 евро икономии при зареждане за средностатистически автомобил“.