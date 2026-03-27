Годишната инфлация в Испания се ускорява до 3,3 на сто през март и достига 21-месечен връх

Инфлацията в Испания се ускори през март, но по-слабо от очакваното, като достигна най-високото си ниво от близо две години. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (INE), цитирани от ДПА.

Индексът на потребителските цени, измерен по националната методология, се увеличава с 3,3 на сто спрямо същия месец на предходната година след ръст от 2,3 на сто през февруари. Това е най-високото равнище от юни 2024 г., когато цените се увеличиха с 3,4 на сто. Прогнозите на анализаторите бяха за по-висока инфлация през март - 3,7 на сто.

Основен фактор за ускоряването на инфлацията е поскъпването на горивата и смазочните материали за личните превозни средства, посочват от статистическата служба. Влияние оказва и по-бавното поевтиняване на електроенергията, както и увеличението на цените на отоплителните горива.

Основната инфлация, която изключва сезонно променливите цени на пресните храни и енергията, остава без промяна през март - на равнище от 2,7 на сто. На месечна база потребителските цени се повишават с 1 на сто спрямо ръст от 0,4 на сто през февруари.

Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ), използван за сравнение в рамките на еврозоната, също отчита ускорение от 3,3 на сто на годишна база през март след ръст от 2,5 на сто през февруари - също най-високо ниво от юни 2024 г. На месечна база през март хармонизираният индекс нараства с 1,5 на сто.