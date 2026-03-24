„Тойота Мотор“ ще съкрати производството в Япония за Близкия изток с 24 000 автомобила през април, съобщи Киодо

Илиян Цвейн
Снимка: AP/Koji Sasahara, архив
Токио,  
24.03.2026 10:43
 (БТА)

Японската корпорация „Тойота Мотор“ (Toyota Motor Corp.) ще намали производството си на автомобили в Япония, които биват изнасяни за Близкия изток, с около 24 000 броя през април. Това съобщи Киодо, позовавайки се на запознат с въпроса източник.

Компанията е информирала основните си доставчици за съкращението през април. Не са разкрити подробности, като например кои модели ще бъдат засегнати.

„Тойота Мотор“ предприе подобен ход през март, като производството на автомобили бе съкратено с около 20 000.

Корпорацията ще вземе решение относно производствените планове след април в зависимост от развитието на ситуацията в Близкия изток.

Миналата година „Тойота Мотор“ изнесе около 320 000 автомобила за Близкия изток, посочва Киодо.

/ИЦ/

