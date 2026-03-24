Близо 70 ученици са разработвали бизнес идеи в практически уъркшоп на „Йеттел“

Анелия Цветкова
Снимка: "Йеттел"
София,  
24.03.2026 10:42
 (БТА)

Близо 70 ученици от 10-и до 12-и клас учиха как се разработват бизнес идеи по време на практически уъркшоп на „Йеттел“ (Yettel), съобщават от телекома. 

Събитието е част от програмата за предприемачество „Тийноватор“, по която ученици имат възможността да развиват собствени бизнес идеи с подкрепата на ментори.

По време на уъркшопа учениците преминаха през основните стъпки в създаването на услуга - от дефиниране на проблема до тестване на решенията, работиха по реални казуси, като създадоха свои собствени услуги, изградиха потребителски профили и разработиха прототипи на бизнес концепциите си, и провериха идеите си спрямо реални бизнес нужди.

„Йеттел“ за първи път си партнира с „Тийноватор“ и участва в събития на програмата. Телекомът беше част от журито на „Уикенд на идеите" - събитие, на което ученици от цялата страна представиха първите версии на своите проекти. 

От телекома обясняват, че целта на провелия се уъркшоп е да подготви младите хора за следващия етап - финалното оценяване, в което „Йеттел“ ще се включи като член на журито, а участниците ще представят проектите си пред инвеститори и ще се борят за финансиране на техните идеи. 

/ВЙ/

