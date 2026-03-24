Новорегистрираните автомобили нарастват с над 11 на сто в България и с 1,4 на сто в ЕС през февруари

Регистрациите на нови автомобили в България са се завърнали към растеж през февруари, след като намаляха с над 19 на сто през януари. Това сочат най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA) публикувани днес на официалната ѝ страница.

През миналия месец у нас са регистрирани 3766 нови автомобила, което е с 11,1 на сто повече, отколкото февруари 2025 г. Ръстът компенсира частично значителния спад на регистрациите през първия месец на 2026 г., когато намаляха с 19,4 на сто.

Както и през януари, регистрациите на нови автомобили с дизелови агрегати са намалели през февруари – с 23,1 на сто на годишна основа. През предходния месец дизеловите автомобили отбелязаха спад с 18,9 на сто.

Страната ни се нарежда на пето място сред страните от ЕС с най-голям годишен растеж на регистрациите на нови автомобили през февруари след Естония (82,4 на сто), Малта (71,9 на сто), Хърватия (14,7 на сто) и Италия (14 на сто).

Регистрациите на всички останали модели в България обаче са отбелязали растеж през февруари – бензиновите автомобили с 10 на сто до 2926 броя, задвижваните изцяло от батерии (BEV) със 70 на сто до 215 броя, плъгин-хибридните автомобили (PHEV) с 90,6 на сто до 61 броя, а хибридните електрически автомобили (HEV) - с 99 на сто до 209 броя.

В Европейския съюз новите автомобили през февруари са се увеличили с 1,4 на сто спрямо същия месец година по-рано, достигайки 865 437 регистрации.

Спад са отбелязали както бензиновите, така и дизеловите модели – съответно със 17,9 на сто и 12,8 на сто.

Задвижваните изцяло от батерии нови коли са били с 20,6 на сто повече, плъгин-хибридите с 32,1 на сто, а хибридните електрически коли – с 10,1 на сто.

С най-голям пазарен дял през февруари в ЕС е останал германският автомобилен концерн „Фолксваген груп“ (Volkswagen Group) с 26,6 на сто, следвана от „Стелантис“ (Stellantis) с 18,3 на сто и групата на „Рено“ (Renault Group) с 9,9 на сто.

БТА припомня, че през 2025 г. новорегистрираните автомобили в България се увеличиха с 15,1 на сто спрямо 2024 г. до 49 419 броя. През миналата година в ЕС регистрациите на нови автомобили нараснаха с 1,8 на сто до 10 822 831 броя.