Новорегистрираните автомобили нарастват с над 11 на сто в България и с 1,4 на сто в ЕС през февруари

Илиян Цвейн
Снимка: AP/Virginia Mayo, архив
Париж,  
24.03.2026 10:21
 (БТА)

Регистрациите на нови автомобили в България са се завърнали към растеж през февруари, след като намаляха с над 19 на сто през януари. Това сочат най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA) публикувани днес на официалната ѝ страница.

През миналия месец у нас са регистрирани 3766 нови автомобила, което е с 11,1 на сто повече, отколкото февруари 2025 г. Ръстът компенсира частично значителния спад на регистрациите през първия месец на 2026 г., когато намаляха с 19,4 на сто.

Както и през януари, регистрациите на нови автомобили с дизелови агрегати са намалели през февруари – с 23,1 на сто на годишна основа. През предходния месец дизеловите автомобили отбелязаха спад с 18,9 на сто.

Страната ни се нарежда на пето място сред страните от ЕС с най-голям годишен растеж на регистрациите на нови автомобили през февруари след Естония (82,4 на сто), Малта (71,9 на сто), Хърватия (14,7 на сто) и Италия (14 на сто).

Регистрациите на всички останали модели в България обаче са отбелязали растеж през февруари – бензиновите автомобили с 10 на сто до 2926 броя, задвижваните изцяло от батерии (BEV) със 70 на сто до 215 броя, плъгин-хибридните автомобили (PHEV) с 90,6 на сто до 61 броя, а хибридните електрически автомобили (HEV) - с 99 на сто до 209 броя.

В Европейския съюз новите автомобили през февруари са се увеличили с 1,4 на сто спрямо същия месец година по-рано, достигайки 865 437 регистрации.

Спад са отбелязали както бензиновите, така и дизеловите модели – съответно със 17,9 на сто и 12,8 на сто.

Задвижваните изцяло от батерии нови коли са били с 20,6 на сто повече, плъгин-хибридите с 32,1 на сто, а хибридните електрически коли – с 10,1 на сто.

С най-голям пазарен дял през февруари в ЕС е останал германският автомобилен концерн „Фолксваген груп“ (Volkswagen Group) с 26,6 на сто, следвана от „Стелантис“ (Stellantis) с 18,3 на сто и групата на „Рено“ (Renault Group) с 9,9 на сто.

БТА припомня, че през 2025 г. новорегистрираните автомобили в България се увеличиха с 15,1 на сто спрямо 2024 г. до 49 419 броя. През миналата година в ЕС регистрациите на нови автомобили нараснаха с 1,8 на сто до 10 822 831 броя.

/ИЦ/

Свързани новини

24.02.2026 10:52

Продажбите на нови автомобили в ЕС са се понижили с 3,9 на сто през януари, в България спадът е 19,4 на сто

Регистрациите на нови автомобили в ЕС са намалели с 3,9 на сто на годишна база през януари след шест месеца на непрекъснат растеж, сочат най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), публикувани днес и цитирани от Франс
27.01.2026 10:24

България е трета по ръст на продадени нови автомобили в ЕС на фона на слаб растеж в Oбщността през 2025 г.

Броят на регистрираните нови автомобили в страните от Европейския съюз през 2025 г. се е увеличил до 10 822 831 превозни средства, което представлява ръст от едва 1,8 на сто спрямо 2024 г. Въпреки това общите обеми остават значително под нивата
23.12.2025 14:02

Ръстът на регистрациите на нови коли се забавя в ЕС и България през ноември, сочат данни на браншова асоциация

Регистрациите на нови автомобили в Европейския съюз отбелязват годишно увеличение за пети пореден месец през ноември, сочат най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), публикувани на официалната ѝ
25.11.2025 15:43

Продажбите на нови автомобили в ЕС се увеличават с 5,8 на сто на годишна основа през октомври, а в България ръстът е 27,4 на сто

Продажбите на нови автомобили в ЕС са нараснали с 5,8 на сто на годишна основа през октомври достигайки 916 609 регистрации, сочат най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), публикувани днес и цитирани от ДПА. През
28.10.2025 10:55

Продажбите на нови автомобили в ЕС растат за трети пореден месец през септември, в България е отчетен скок над 50 на сто на годишна база

Регистрациите на нови автомобили в ЕС, най-вече хибридни, са скочили с 10 на сто през септември на годишна основа, което е трети пореден месец на ръст след значителния спад през юни. Това сочат най-новите данни на Европейската асоциация на
17.10.2025 09:02

Автомобилната индустрия предупреждава за риск от прекъсване на производството заради проблем с доставките на чипове от "Некспериа"

Проблем с доставките на микрочипове, произтичащ от спор между Китай и нидерландското правителство, може бързо да засегне производството на автомобили в САЩ, предупреждават автомобилостроители и техните доставчици в отговор на съобщение от
25.09.2025 09:10

В ЕС регистрациите на нови коли растат за втори пореден месец през август, България е на четвърто място по ръст сред страните членки

Регистрациите на нови автомобили в Европейския съюз са се увеличили за втори пореден месец през август, според най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), публикувани днес на официалната й страница. След като през юли

