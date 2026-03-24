Япония започва да освобождава допълнителни количества петрол от резервите си от четвъртък, заяви премиерът Санае Такаичи

Япония ще започне отново да освобождава петрол от стратегическите си резерви, включително от съвместните запаси с други държави на фона на усилията на Токио да ограничи поскъпването на енергоносителите, предизвикано от войната в Близкия изток. Това съобщи днес министър-председателят Санае Такаичи, цитирана от Франс прес.

„За да гарантираме необходимите количества петролни продукти за цялата страна (...) ще освободим националния резерв, считано от 26 март (четвъртък)“, написа Санае Такаичи в социалната мрежа „Екс“ (X).

Още миналата седмица Токио започна да използва част от петролните резерви на частни компании, равняваща се на около 15 дни потребление.

По-рано Такаичи обяви, че на пазара ще бъдат пуснати и държавни резерви, покриващи потреблението за един месец.

Също така от края на този месец Япония ще започне да използва и петрол от съвместни складове на своя територия, създадени в партньорство със Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства (ОАЕ) и Кувейт, добави Такаичи.

Япония разчита на страните от Близкия изток за около 95 на сто от вноса си на петрол.

През декември стратегическите петролни резерви на страната, както държавни, така и частни, възлизаха на над 400 милиона барела, което съответства на 254 дни вътрешно потребление.

Страните членки на Международна агенция за енергията (МАЕ) решиха на 11 март да освободят 400 млн. барела петролни резерви, за да ограничат ръста на цените, предизвикан от конфликта в Близкия изток. Това е най-голямото подобно освобождаване в историята на организацията, създадена преди повече от 50 години, посочва АФП.

Междувременно японското правителство е готово да предприеме „всички необходими мерки на всички фронтове“, заяви днес финансовият министър Сацуки Катаяма, без да коментира пряко възможността за намеса на страната на пазара на петролни фючърси, предаде Ройтерс.

Агенцията съобщи вчера, че Токио обмисля евентуална намеса на пазара на петролни фючърси на фона на рязкото поскъпване на енергийните ресурси, предизвикано от кризата в Близкия изток.

„Широко разпространено е мнението, че спекулативните движения на пазарите на петролни фючърси влияят и върху валутния пазар“, посочи Катаяма в отговор на въпрос по темата.

Отчитайки влиянието на валутните колебания върху живота на хората и икономиката, правителство на Япония е решено да действа последователно – по всяко време и на всички фронтове, добави Катаяма.