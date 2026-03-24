Япония започва да освобождава допълнителни количества петрол от резервите си от четвъртък, заяви премиерът Санае Такаичи

Марин Милков
Япония започва да освобождава допълнителни количества петрол от резервите си от четвъртък, заяви премиерът Санае Такаичи
Япония започва да освобождава допълнителни количества петрол от резервите си от четвъртък, заяви премиерът Санае Такаичи
Снимка: AP/Hiro Komae, архив
Токио,  
24.03.2026 10:28
 (БТА)
Япония ще започне отново да освобождава петрол от стратегическите си резерви, включително от съвместните запаси с други държави на фона на усилията на Токио да ограничи поскъпването на енергоносителите, предизвикано от войната в Близкия изток. Това съобщи днес министър-председателят Санае Такаичи, цитирана от Франс прес.

„За да гарантираме необходимите количества петролни продукти за цялата страна (...) ще освободим националния резерв, считано от 26 март (четвъртък)“, написа Санае Такаичи в социалната мрежа „Екс“ (X).

Още миналата седмица Токио започна да използва част от петролните резерви на частни компании, равняваща се на около 15 дни потребление.

По-рано Такаичи обяви, че на пазара ще бъдат пуснати и държавни резерви, покриващи потреблението за един месец.

Също така от края на този месец Япония ще започне да използва и петрол от съвместни складове на своя територия, създадени в партньорство със Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства (ОАЕ) и Кувейт, добави Такаичи.

Япония разчита на страните от Близкия изток за около 95 на сто от вноса си на петрол.

През декември стратегическите петролни резерви на страната, както държавни, така и частни, възлизаха на над 400 милиона барела, което съответства на 254 дни вътрешно потребление.

Страните членки на Международна агенция за енергията (МАЕ) решиха на 11 март да освободят 400 млн. барела петролни резерви, за да ограничат ръста на цените, предизвикан от конфликта в Близкия изток. Това е най-голямото подобно освобождаване в историята на организацията, създадена преди повече от 50 години, посочва АФП.

Междувременно японското правителство е готово да предприеме „всички необходими мерки на всички фронтове“, заяви днес финансовият министър Сацуки Катаяма, без да коментира пряко възможността за намеса на страната на пазара на петролни фючърси, предаде Ройтерс.

Агенцията съобщи вчера, че Токио обмисля евентуална намеса на пазара на петролни фючърси на фона на рязкото поскъпване на енергийните ресурси, предизвикано от кризата в Близкия изток.

„Широко разпространено е мнението, че спекулативните движения на пазарите на петролни фючърси влияят и върху валутния пазар“, посочи Катаяма в отговор на въпрос по темата.

Отчитайки влиянието на валутните колебания върху живота на хората и икономиката, правителство на Япония е решено да действа последователно – по всяко време и на всички фронтове, добави Катаяма.

/ИЦ/

Свързани новини

23.03.2026 15:40

Японското правителство обмисля "намеса на пазара на петролни фючърси", предаде Ройтерс

Правителството на Япония обмисля възможна намеса на пазара на петролни фючърси на фона на рязкото поскъпване на енергийните ресурси, предизвикано от кризата в Близкия изток, съобщиха пазарни източници, цитирани от Ройтерс. Според източниците вече са
23.03.2026 09:25

Япония обмисля мерки за овладяване на обезценяването на йената, заяви зам.-финансов министър

Япония ще предприеме „всички възможни мерки“, за да противодейства на спекулативни движения на валутния пазар на фона на продължаващия натиск върху йената заради ескалацията на конфликта в Близкия изток, заяви зам.-министърът на финансите по
15.03.2026 05:03

Япония и Южна Корея изразиха „сериозна загриженост“ от обезценяването на йената и вона

Финансовите министри на Япония и Южна Корея изразиха „сериозна загриженост“ от рязкото отслабване на националните им валути спрямо щатския долар на фона на напрежението в Близкия изток и поскъпването на енергоизточниците, предаде Киодо. Японският
12.03.2026 12:40

МАЕ прогнозира срив на световното предлагане на петрол от 8 млн. барела дневно през март

Световното предлагане на петрол ще се свие с 8 млн. барела дневно през март на фона на продължаващата война в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток, прогнозира Международната агенция за енергията (МАЕ) в месечния си доклад, публикуван днес
11.03.2026 19:20

Водещи световни икономики взеха решение за освобождаване на стратегическите си петролни резерви, но суровината поскъпна с 5 на сто

Водещи световни икономики обявиха освобождаване на част от стратегическите си петролни резерви с цел стабилизиране на международните енергийни пазари, съобщават световните агенции. Мярката е координирана с международните партньори и е насочена към
11.03.2026 16:22

МАЕ обяви освобождаване на 400 млн. барела петролни резерви - най-голямото в историята си

Международната агенция за енергията (МАЕ) обяви освобождаване на 400 млн. барела петрол от резервите си, което е най-голямото в историята на организацията. Това съобщи ръководителят на МАЕ Фатих Бирол в изявление, предавано онлайн на страницата на

