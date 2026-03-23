Европа има шанс да се утвърди като водеща сила в развитието на токенизираните финансови пазари, заяви членът на Изпълнителния съвет на ЕС Пиеро Чиполоне

Европа има шанс да се утвърди като водеща сила в развитието на токенизираните финансови пазари, но за да стане това, е необходимо да преодолее фрагментацията на платформите и да осигури надежден сетълмент актив на базата на пари на централната банка. Това заяви членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Пиеро Чиполоне в реч на събитие в Брюксел, посветено на изграждането на интегрирана европейска екосистема за дигитални активи.

По думите му европейските капиталови пазари, базирани на токенизация – т.е. превръщането на финансови активи като облигации в цифрови токени (цифров запис в блокчейн мрежа, който представлява финансов актив или право - бел. ред.), които могат да се прехвърлят и обработват по-ефективно чрез технологията на децентрализирания регистър (DLT - дигитална система за записване на трансакции, при която данните не се съхраняват на едно централно място (като сървър на банка), а се копират и споделят между множество компютри в мрежата едновременно, напримерн блокчейн - бел. ред.) – вече са преминали от етап на експерименти към реално прилагане. От 2021 г. насам европейски емитенти са пласирали близо 4 млрд. евро в дългови инструменти, базирани на DLT, включително първите дигитални емисии на държавен дълг от страни членки на ЕС. В рамките на проучвателната работа на Евросистемата през 2024 г. са били извършени трансакции за около 1,6 млрд. евро в девет юрисдикции.

Чиполоне посочи, че Европа вече разполага с регулаторна основа за развитие на този сегмент чрез регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA) и пилотния режим за DLT. Въпреки това пред сектора остават две основни пречки – паралелното функциониране на множество DLT мрежи без достатъчна оперативна съвместимост и липсата на общ, надежден актив за разплащане в тези мрежи.

Според него именно токенизираните пари на централната банка – най-сигурната форма на пари, която служи като „котва“ за доверието във финансовата система – трябва да се превърнат в основа на новата екосистема. Без тях токенизираните пазари трудно ще се развиват с нужната за Европа скорост и мащаб, а зависимостта от частни сетълмент активи или от една доминираща платформа и един стебилкойн би могла да породи рискове за паричния суверенитет.

Като краткосрочно решение Евросистемата подготвя инициативата „Понтес“ (Pontes – проект за свързване на платформите за дигитални активи със съществуващите услуги TARGET, така че сделките да се уреждат в пари на централната банка). По думите на Чиполоне тя трябва да започне работа през третото тримесечие на тази година и ще позволи сетълмент при покупко-продажба на токенизирани активи с висока степен на сигурност. Сред предвидените характеристики са 24/7 работа, използване на смарт договори и допълнителни функционалности според нуждите на пазара.

В по-дългосрочен план Евросистемата залага на пътната карта „Апия“ (Appia – инициатива за изграждане до 2028 г. на цялостен модел за европейска токенизирана финансова екосистема, в която цифровите пари и ценни книжа функционират при общи правила и стандарти). Тя обхваща ключови направления като технически стандарти, оперативна съвместимост, управление на обезпеченията, трансгранична свързаност и правна рамка.

Чиполоне подчерта и нуждата от тясно партньорство между публичния и частния сектор. През 2024 г. Евросистемата е провела съвместно упражнение с 64 участници от индустрията, а обратната връзка от тях е повлияла върху дизайна на Pontes. От март 2026 г. тя вече приема DLT-базирани активи като допустимо обезпечение при кредитни операции, когато са издадени чрез централни депозитари на ценни книжа.

Според представителя на ЕЦБ технологичният напредък сам по себе си няма да бъде достатъчен без съответстваща правна рамка. DLT не може да хармонизира корпоративното право в 27-те държави членки, нито да премахне различията в правилата за ценните книжа и несъстоятелността. Затова, наред с технологичната амбиция, е необходима и законодателна, за да може Европа да изгради единен дигитален финансов пазар и да избегне зависимост от външни инфраструктури.