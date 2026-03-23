Работи се активно за финансиране на последните 2,4 км от железопътната връзка с Северна Македония, заяви служебният министър на транспорта Корман Исмаилов

Работи се активно за осигуряване на необходимото финансиране за завършването на последните 2,4 км от железопътната връзка с Република Северна Македония. Това заяви служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по време на среща с посланика на Република Словения у нас Н. Пр. Наташа Бергел, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

От министерството посочиха, че това е единствената липсваща част от железопътната линия на българска територия, която ще осигури пълната свързаност между България и Северна Македония.

В съобщението се казва, че през февруари е подписан договор с изпълнител за отсечката, но необходимите около 50 млн. евро все още не са осигурени. От министерството уточниха, че се търсят възможности съвместно с Министерство на финансите за осигуряване на средствата от държавния бюджет, за да може проектът да стартира реално.

От пресцентъра подчертаха, че изграждането на транспортен Коридор 8 е от стратегическо значение както за транспортната свързаност, така и от гледна точка на военната мобилност на НАТО, като ускореното му развитие е сред основните приоритети.

От ведомството посочиха, че по време на срещата словенският посланик е изразил подкрепа за проекта и е отбелязал значението му за региона и за страните членки на НАТО.

От министерството информираха, че служебният министър планира да започне серия от срещи с браншови и синдикални организации във връзка с подготвяните реформи в ключови държавни предприятия като Български пощи, БДЖ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Оттам съобщиха още, че е обсъдено и възстановяването на директната авиовръзка между София и Любляна. От ведомството уточниха, че операторите на летище Васил Левски – София и летище Йоже Пучник – Любляна работят съвместно за откриването на редовна линия и за избор на авиокомпания, която да обслужва маршрута.

БТА припомня, че миналата седмица служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и временно управляващият посолството на Съединени американски щати в София Х. Мартин Макдауъл обсъдиха на среща развитието на стратегическите транспортни коридори и напредъка в изграждането и модернизацията на железопътната инфраструктура.