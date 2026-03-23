„Кения еъруейз“ твърди, че войната в Иран е довела до ръст на търсенето на полетите й

Галя Горнишка
Снимка: AP/Brian Inganga
Найроби,  
23.03.2026 16:44
 (БТА)

„Кения еъруейз“ (Kenya Airways) обяви днес, че търсенето на места за полетите ѝ е нараснало поради последиците от войната в Близкия изток, като по-голямата част от постъпленията идват от Европа, САЩ и Азия, предаде Ройтерс.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран доведе до сътресения в световната авиационна индустрия, което накара някои авиокомпании да повишат цените на билетите и да променят маршрутите си си, за да намалят кацанията из излитанията от летищата в Близкия изток или да отменят изцяло полетите.

„Кения еъруейз“ съобщи, че търсенето на места за полетите ѝ, известно като коефициент на заетост, сега е почти 100-процентово спрямо около 70 на сто през януари. 

„Търсенето се увеличи значително от март.  Достигнахме 90, 99 на сто коефициент на заетост“, каза пред медиите Джордж Камал, изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор на „Кения еъруейз“.

„Най-големите постъпления идват от Европа, САЩ и Азия. Тези маршрути имат много положително влияние върху нашата мрежа“, добави Камал, без да дава допълнителни подробности.

„Кения еъруейз“ разполага със запаси от авиационно гориво за около 56 дни зи полага усилия да получи допълнително количество от Индия“, каза ръководителят на авиационните операции в авиокомпанията Пол Нджороге.

Свързани новини

17.03.2026 20:18

Скандинавската авиокомпания САС отменя стотици полети заради скока на цената на суровия петрол

Скандинавската авиокомпания САС (SAS) обяви днес, че анулира около 100 полета тази седмица заради скока на цените на петрола, предизвикан от войната в Близкия изток, предаде Франс прес. Повечето от отменените полети засягат вътрешните маршрути в
16.03.2026 10:17

Международното летище в Дубай възобнови някои полети след временното им спиране заради атака с дрон, предизвикала пожар

Международното летище в Дубай е възобновило постепенно полетите днес, след като пожар, причинен от атака с дрон, наложи временното им спиране, което допълнително наруши трафика в един от най-натоварените авиовъзли в света. Това съобщиха днес
14.03.2026 17:57

Полетите на „Луфтханза“ се върнаха към нормалния си график, съобщиха от компанията

Полетите на германската авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) се върнаха към нормалния си график днес, след като приключи двудневната стачка на пилотите, съобщи компанията, цитирана от ДПА. Стачните действия засегнаха основно основните хъбове на

