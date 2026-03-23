„Кения еъруейз“ твърди, че войната в Иран е довела до ръст на търсенето на полетите й

„Кения еъруейз“ (Kenya Airways) обяви днес, че търсенето на места за полетите ѝ е нараснало поради последиците от войната в Близкия изток, като по-голямата част от постъпленията идват от Европа, САЩ и Азия, предаде Ройтерс.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран доведе до сътресения в световната авиационна индустрия, което накара някои авиокомпании да повишат цените на билетите и да променят маршрутите си си, за да намалят кацанията из излитанията от летищата в Близкия изток или да отменят изцяло полетите.

„Кения еъруейз“ съобщи, че търсенето на места за полетите ѝ, известно като коефициент на заетост, сега е почти 100-процентово спрямо около 70 на сто през януари.

„Търсенето се увеличи значително от март. Достигнахме 90, 99 на сто коефициент на заетост“, каза пред медиите Джордж Камал, изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор на „Кения еъруейз“.

„Най-големите постъпления идват от Европа, САЩ и Азия. Тези маршрути имат много положително влияние върху нашата мрежа“, добави Камал, без да дава допълнителни подробности.

„Кения еъруейз“ разполага със запаси от авиационно гориво за около 56 дни зи полага усилия да получи допълнително количество от Индия“, каза ръководителят на авиационните операции в авиокомпанията Пол Нджороге.