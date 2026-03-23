Цените на петрола се колебаят на фона на напрежението в Близкия изток и частичното облекчаване на санкциите срещу Иран

Бойчо Попов
Снимка: AP/Erin Hooley, архив
Сингапур/Лондон,  
23.03.2026 08:29
 (БТА)
Цените на петрола се движат колебливо, докато инвеститорите оценяват нарастващите геополитически рискове в Близкия изток и сигналите за възможно увеличаване на предлагането от Иран след временно облекчаване на санкциите от страна на САЩ, предаде Ройтерс. 

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент се повишиха с 2,21 на сто към 08:20 часа българско време, или 2,39 долара, до 108,77 долара за барел, докато американският лек суров петрол поскъпна с 2 долара (2,06 на сто) до 100,25 долара за барел. И двата контракта по-рано отчетоха понижения в цените от над 1 долар, което отразява висока волатилност на пазара.

Разликата между двата бенчмарка надхвърля 13 долара за барел – най-голямата от години.

Според анализатори краткосрочните движения на пазара се определят от противоречиви фактори – ескалацията на конфликта и перспективата за допълнително предлагане.

„Настроенията на пазара на петрол може да се колебаят в краткосрочен план в зависимост от заплахите и реториката, но по-трайната посока ще се определя от реалните петролни потоци в Близкия изток“, заяви Вандана Хари от „Ванда инсайтс“ (Vanda Insights).

Напрежението се засили, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че може да предприеме удари срещу иранска енергийна инфраструктура, ако Техеран не отвори Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните енергийни доставки.

В отговор председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф заяви, че при атаки срещу ирански съоръжения енергийната инфраструктура в региона може да бъде „необратимо унищожена“.

Анализатори предупреждават, че подобна ескалация може да доведе до нов ръст на цените.

„Това означава по-голяма ескалация, което предполага по-високи цени на петрола“, посочи Амрита Сен от „Енерджи аспектс“ (Energy Aspects).

По оценка на Международната агенция за енергията кризата в региона е изключително тежка, като според нейния директор Фатих Бирол тя надхвърля по мащаб двата петролни шока от 70-те години, взети заедно.

Военните действия вече оказват съществено влияние върху доставките. Корабоплаването през Ормузкия проток, през който преминават около 20 процента от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, е силно ограничено.

Анализаторите оценяват загубата на производство в Близкия изток на между 7 и 10 милиона барела дневно.

В Ирак производството също е засегнато, като държавната „Басра ойл къмпани“ (Basra Oil Company) е намалила добива до около 900 000 барела дневно спрямо 3,3 милиона барела преди кризата. Властите обявиха форсмажор за редица находища, разработвани от чуждестранни компании.

В същото време пазарът получава сигнали за възможно увеличаване на предлагането. Индийски рафинерии планират да възобновят вноса на ирански петрол, а други азиатски купувачи също обмислят подобни действия.

Според анализатори това създава противоположен натиск върху цените, като частично компенсира ефекта от геополитическото напрежение.

„Наблюдаваме едновременно желание за деескалация и риск от по-широк конфликт“, посочи Хари, като допълни, че не е ясно доколко заплахите за удари срещу иранската инфраструктура ще бъдат ефективни, предвид възможността на Техеран да отвърне на подобни действия.

Пазарите остават силно чувствителни към развитието на конфликта, като перспективите за цените на петрола ще зависят основно от сигурността на доставките в региона и от евентуални промени в санкционния режим срещу Иран. 

/БП/

Свързани новини

20.03.2026 09:40

Цените на петрола отслабнаха в азиатската търговия след изказване на финансовия министър на САЩ

Цените на петрола отстъпиха от достигнатите нива в днешната азиатска търговия, след като американският министър на финансите Скот Бесънт заяви вчера, че Вашингтон може скоро да отмени санкциите върху иранския суров петрол, съхраняван на борда на
19.03.2026 11:11

Азиатско-тихоокеанските фондови пазари следват спада на Уолстрийт на фона на опасенията от скока на цената на енергийните ресурси и решенията на централните банки

Азиатско-тихоокеанските пазари приключиха низходящо търговската сесия, следвайки спада на Уолстрийт, предаде Си Ен Би Си. Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ запази нивото на основния си лихвен процент непроменено в диапазона 3,5 - 3,75
19.03.2026 08:39

Цените на петрола отчетоха рязък скок след съобщения за ирански удари върху енергийна инфраструктура в Персийския залив

Цените на петрола се повишиха рязко в днешната азиатска търговия на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, след като Иран нанесе удари по енергийна инфраструктура в региона, предаде Ройтерс. Фючърсите на сорта Брент, който е референтен
18.03.2026 09:04

Цените на петрола спаднаха с над 2 долара, но остават около 100 долара за барел, след информация за възстановяване на доставки от Ирак

Цените на петрола намаляха с повече от 2 долара за барел в днешната азиатска търговия, компенсирайки частично вчерашния скок. Спадът последва информация, че правителството на Ирак и местните кюрдски власти са постигнали споразумение за възобновяване
16.03.2026 09:05

Цените на петрола отново се повишават на фона на притеснения за щети по петролните съоръжения в Близкия изток

Цените на петрола продължават да растат в първата за седмицата азиатска търговия, задържайки се над 100 долара за барел. Опасенията на инвеститорите за щети по петролната инфраструктура в Близкия изток се засилват въпреки призива на американския

