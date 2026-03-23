Ръководителката на „Комерцбанк“ постави под въпрос намеренията на „Уникредит“ за поглъщане

Главният изпълнителен директор на „Комерцбанк“ (Commerzbank) Бетина Орлоп заяви, че не е ясно какви са реалните цели на „Уникредит“ (UniCredit) във връзка с опита за придобиване на германската банка, като същевременно потвърди ангажимента за запазване на нейната независимост.

В интервю за германското издание „Зюддойче цайтунг“ Орлоп подчерта, че банката е подобрила значително позициите си през последните месеци.

„През последните 18 месеца не сме на загуба, а сме създали значителна стойност за акционерите, клиентите и служителите“, посочи тя.

Орлоп отправи критики към главния изпълнителен директор на „Уникредит“ Андреа Орчел, като го обвини в липса на яснота относно стратегията.

„До днес не ни е ясно какво всъщност иска „Уникредит“, заяви тя.

По думите ѝ „Комерцбанк“ остава отворена за диалог, но очаква конкретно предложение.

„Когато някой почука на вратата и каже: „Имам идея“, тогава трябва да обясни и каква е тази идея“, добави Орлоп.

По-рано този месец главният изпълнителен директор на италианската банка Андреа Орчел обяви, че офертата за придобиване на германската банка „Комерцбанк“ има за цел да ложи край на настоящата патова ситуация между двете големи европейски банки, припомня БТА.

Орлоп изрази сериозни опасения и относно целите на „Уникредит“ за ефективност, включително стремежа към съотношение разходи/приходи от около 35 на сто.

Според нея подобно равнище би могло да бъде постигнато само чрез значителни съкращения на персонала.

„По друг начин не може да се стигне до съотношение от 35 процента. Не може да се твърди, че съкращаването на персонала е измислено – това не работи“, каза тя.

Орлоп подчерта още, че настоящата оферта не включва премия за акционерите, което допълнително поставя под въпрос привлекателността ѝ.

В същото време тя изрази увереност в стратегията на банката и обяви, че финансовите цели ще бъдат преразгледани с оглед възможност за надграждане.

„Комерцбанк“ е силна и на прав път“, заяви тя.

По оценка на ръководството, ако придобиването беше осъществено през есента на 2024 г., акционерите биха пропуснали потенциална печалба от над 15 милиарда евро.

„Уникредит“ придоби дял в германската банка през 2024 г., който впоследствие увеличи до близо 30 процента, като открито заяви намеренията си за пълно придобиване.

Ръководството на „Комерцбанк“ обаче се противопоставя на тази инициатива. Наскоро „Уникредит“ отправи доброволна оферта за останалите акции, без да предложи допълнителна премия, като според Орсел това цели да ускори началото на преговорите между двете страни.