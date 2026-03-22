Подробно търсене

Войната в Близкия изток засилва позициите на Китай спрямо САЩ, поне временно, според анализатори

Марин Милков
Войната в Близкия изток засилва позициите на Китай спрямо САЩ, поне временно, според анализатори
Войната в Близкия изток засилва позициите на Китай спрямо САЩ, поне временно, според анализатори
Снимка: AP/Dmitri Lovetsky, архив
Пекин,  
22.03.2026 11:00
 (БТА)
Етикети

Военните действия в Близкия изток укрепват поне в краткосрочен план позициите на Китай спрямо САЩ в на фона на очакваната, но отложена с няколко седмици към този момент, среща между президентите Си Цзинпин и Доналд Тръмп, отчитат експерти пред Франс прес.

Военните действия в региона изместиха подготовката за срещата, която се очакваше да има значителни последици. Отлагането ѝ по искане на САЩ, обяснено с променящи се аргументи, не е изненадало китайската страна. Първоначално планирана за периода 31 март - 2 април, срещата ще се състои „след около пет–шест седмици“, заяви Тръмп, което я отлага към края на април.

В Пекин част от гражданите приемат ситуацията с известен скептицизъм. 50-годишен IT специалист коментира, че Тръмп „сменя мнението си всеки ден“ и че „не може да му се има доверие“, като същевременно изразява надежда, че срещата може да доведе до затопляне на отношенията между двете държави.

Китайските власти запазват сдържан тон относно отлагането на визитата, включително и когато Тръмп обвърза датата ѝ с евентуална китайска помощ за възобновяването на трафика през Ормузкия проток.

Очакваната среща се разглежда като възможност за продължаване на процеса на разведряване, започнал през октомври в Южна Корея, когато двамата президенти постигнаха временно примирие в търговското противопоставяне след завръщането на Тръмп в Белия дом. Този конфликт вече е оказал сериозно влияние върху Китай, въпреки рекордния търговски излишък през 2025 г., като износът към САЩ е намалял с около 20 на сто.

Пекин се стреми да избегне нова търговска конфронтация, докато американската администрация обмисля нови мита след отмяната на вече наложените всеобхватни ставки от Върховния съд.

Нова ситуация

Войната в Близкия изток създава нови условия около предстоящата среща, като нейното отражение върху разговорите остава неясно, особено предвид неизвестната продължителност на конфликта. Анализатори предупреждават да не се очакват прекалено високи резултати и посочват, че настоящата обстановка временно укрепва позициите на китайския президент Си Цзинпин.

Те също така подчертават, че не е в интерес на Китай войната да продължи дълго.

В същото време конфликтът ангажира вниманието на САЩ. Доналд Тръмп ще трябва да се фокусира върху управлението на кризата, което може да има последици за вътрешната политика и икономиката на страната, включително и за междинните избори за Конгрес през ноември, коментира У Синбо, директор на Центъра за американски изследвания от базирания в Шанхай университет „Фудан“.

„Това, което трябваше да бъде демонстрация на сила от страна на САЩ с цел да сплаши Пекин, вместо това разруши илюзията за тяхното всемогъщество“, коментира анализаторът Али Уайн от неправителствената организация „Международна кризисна група“ (International Crisis Group).

„Вашингтон сега се нуждае от основния си стратегически конкурент, който да му помогне да се справи с криза, която самият той провокира“, отбеляза той.

Американската администрация междувременно обмисля облекчаване на част от санкциите върху иранския петрол, за да ограничи ценовия натиск. Това може да се окаже благоприятно въздействие за Китай, отчитат анализатори.

Според данни на компанията за проследяване на морски превози „Кплер“ (Kpler) Китай е получил над 80 на сто от иранския износ на петрол през 2025 г. Пекин би могъл да използва този ресурс на международните пазари, като в замяна, според експерти, би могъл да окаже натиск върху Иран. Освен това Китай разполага и с друг силен инструмент, ако конфликтът продължи - водещата си позиция при редкоземните елементи, които са ключови за производството на военна техника и съвременни технологии, отчита Джейсън Бедфорд, изследовател в Института за източноазиатски изследвания към Националния университет на Сингапур.

Без победител

Част от тези суровини са от съществено значение за отбранителната индустрия, а силното търсене в САЩ и ограниченото предлагане дават на Китай евентуално предимство, като Пекин би могъл да „парализира производството на нови оръжия“, отчита Джейсън Бедфорд.

В същото време войната в Персийския залив може да отклони вниманието и ресурсите на САЩ от стратегическия за Вашингтон регион на Тихия океан.

Пекин обаче е наясно, че продължителен конфликт носи и значителни рискове. „Няма победител във войни, които се проточват“, заяви китайският външен министър Ван И, цитиран от Синхуа.

„Основният икономически интерес на Китай в региона е в стабилността. (Войната) представлява основен проблем не само за китайския внос на енергийни източници, но и за китайския износ на електрически превозни средства и зелени технологии“, казва Хенри Тугендхат, експерт във Вашингтонския институт за близкоизточна политика. 

Макар Китай да разполага с достатъчни вътрешни петролни резерви и да е подготвен за подобни сценарии, той няма контрол върху глобалните последици от войната, които могат да засегнат ключови пазари като Европа, която приема значителен дял от стоките на азиатската държава, предупреждава Хенри Тугендхат.

/СЛС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:06 на 22.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация