Вятърната енергия осигури над 19 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Камелия Цветанова
Ветроенергиен парк „Свети Никола“ край Каварна. Снимка: Камелия Цветанова/БТА, архив
София,  
16.03.2026 09:04
 (БТА)

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 19,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16,2 процента от общото количество електроенергия (1110 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3 процента (205 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (89,2  процента), Ирландия (67,9 на сто) и Дания (64,9 процента). В България делът е 2 процента. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (245,6 гигаватчаса), Испания (191,5 гигаватчаса) и Франция (152 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,8 гигаватчаса. 

/ИЦ/

Свързани новини

13.03.2026 08:41

Над 24 на сто от електричеството в Европа са осигурени от вятърна енергия през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 24,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 20 процента от общото
12.03.2026 08:50

От вятърна енергия са осигурени 23 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 23,1 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 18,8 процента от общото
11.03.2026 09:25

Вятърната енергия осигури близо 12 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 11,9, на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 10,8 процента от общото
09.03.2026 08:59

От вятърна енергия са осигурени над 9 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 9,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 9 процента от общото количество
06.03.2026 17:01

Делът на възобновяемата енергия в общата инсталирана мощност на Турция е нараснал до 62,5 процента

Турция e удвоила капацитета си за производство на слънчева и вятърна енергия през последните пет години, а делът на възобновяемата енергия в общата инсталирана мощност на страната е нараснал до 62,5 процента. Това съобщи турският министър на

