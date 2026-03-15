Страни от Азиатско-тихоокеанския регион сключиха сделки за 56 милиарда долара с американски компании на форум в Токио

site.btaСтрани от Азиатско-тихоокеанския регион сключиха сделки за 56 милиарда долара с американски компании на форум в Токио
Страни от Азиатско-тихоокеанския са се договорили за сделки на стойност 56 милиарда долара с американски компании по време на Форум за енергийната сигурност в Индо-Тихия океан, проведен в Токио този уикенд, съобщи министърът на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргъм, предаде Ройтерс.
В интервю за телевизионния канал Фокс Бъргъм заяви, че Япония проявява интерес към увеличаване на покупките на американска нефтена продукция, допълва Ройтерс.
/СЛС/
