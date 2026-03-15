Хората с доходи до два пъти линията на бедност ще получават по 20 евро на месец заради поскъпването на горивата, каза служебният премиер Андрей Гюров

Служебният министър-председател Андрей Гюров заяви, че хората с доходи до два пъти линията на бедност (която е 390,63 евро или общо около 781 евро - бел. ред) ще получат по 20 евро помощ заради поскъпването на горивата.

Определили сме критерии, които са подоходни. Гражданите, които са с доходи до два пъти линията на бедност, с притежание на кола или я изплащат на лизинг, и са платили данъците и глобите си, ще получават директно по сметката 20 евро в месеците, в които виждаме високо ниво на цените, обясни пред журналисти Андрей Гюров по отношение на мерките за подкрепа на най-уязвимите групи от обществото и бизнеса във връзка с поскъпването на горивата. Служебният премиер обясни, че парите са насочени директно към гражданите и ще постъпят по техните сметки, без да има нужда да подават заявления, да получават ваучери или "да се използват такива неща за предизборни кампании".

Ще активираме мярката в най-скоро време - в рамките на месец март, каза още Гюров. Служебният премиер уточни, че мярката ще продължи, докато цените останат на високи нива и докато българските граждани в най-уязвимите групи от обществото усещат натиск от конфликта в Близкия изток.

Разчетите за тези средства са между 20 и 30 милиона евро, в зависимост от групите български граждани, които ще попаднат в мярката. Те ще бъдат осигурени през бюджета и са на базата на разчети, направени от Министерството на финансите, посочи още премиерът. Нашите мерки не са "хеликоптерни пари" и няма да изкривят пазара, отбеляза той.

Увеличението на цените в България е най-ниско в Европа, дори сравнено с нашите съседни държави - разликата е между 20 и 50 цента за различните видове горива, заяви Гюров. По думите му в момента има увеличение в диапазона между 15 на сто и 25 на сто от нивата в седмиците преди конфликта в Близкия изток.