Авиолиниите в САЩ настояват Конгресът да реши кризата с частичното спиране на правителството и да плати на служителите по сигурността по летищата

Главните изпълнителни директори на големите американски авиокомпании призоваха Конгреса на САЩ да намери бързо решение на продължаващото близо месец частично спиране на правителството, който е принудил 50 000 служители на Управлението за сигурност в транспорт (Transportation Security Administration“ - TSA) да работят без заплащане, предупреждавайки, че това може да наруши допълнително въздушния трафик в страната, предаде Ройтерс.

Отсъствията на служители на по сигурносттая вече са нарушили пътуванията на някои големи летища през последната седмица, предизвиквайки тревога по време на натоварения сезон на пролетната ваканция.

„Твърде много пътници трябва да чакат в изключително дълги – и болезнено бавни – опашки на контролно-пропускателните пунктове“, написаха в открито писмо до Конгреса главните изпълнителни директори на „Америкън Еърлайнс“ ("American Airlines"), „Юнайтед Еърлайнс“ ("United Airlines"), „Делта Еър Лайнс“ ("Delta Air Lines"), „Саутуест Еърлайнс“ ("Southwest Airlines"), „ДжетБлу Еъруейз“ ("JetBlue Airways"), „Аляска Еър“ ("Alaska Air") и други.

„Първо, лидерите трябва незабавно да се обединят, за да постигнат споразумение за финансиране на „Департмънт ъв Хоумланд Секюрити“ ("Department of Homeland Security"). След това трябва да действат, за да се гарантира, че този проблем никога повече няма да се случи“, добавиха те.

Миналата есен 43-дневно правителството спиране доведе до широкоразпространени смущения във въздушния транспорт, а Федералната авиационна администрация (FAA) нареди 10% съкращение на полетите на големите летища. „Отново въздушният транспорт се превръща в политическа топка по време на още едно частично правителствено затваряне, написаха изпълнителните директори.

Групата включва и старши ръководители в спедиторските компании „ФедЕкс“ ("FedEx"), „Ю Пи Ес“ ("UPS") и „Атлас Еър“ ("Atlas Air"), които призовават за законодателство, гарантиращо, че по време на бъдещи подобни ситуации всички критични авиационни служители на държавата да получават заплата.

Миналата седмица някои летища като „Хюстън Хоби“ ("Houston Hobby") и в Ню Орлийнс съобщиха за опашки на контролните пунктове над два часа, заради отсъствия на служители по сигурността. Вчера едно от летищата в Ню Йорк - „Нюарк“ ("Newark") съобщи за по-високи от нормалните забавяния.

Финансирането на министерството вътрешната сигурност изтече на 13 февруари, след като Конгресът не успя да постигне споразумение относно исканите от демократите реформи в имиграционния контрол.

Авиокомпаниите очакват рекорден пролетен период на пътувания с 171 милиона пътници, което би представлявало ръст от 4 на сто спрямо същия период на миналата година, допълва Ройтерс.