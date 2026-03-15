Япония и Южна Корея изразиха „сериозна загриженост“ от обезценяването на йената и вона

Финансовите министри на Япония и Южна Корея изразиха „сериозна загриженост“ от рязкото отслабване на националните им валути спрямо щатския долар на фона на напрежението в Близкия изток и поскъпването на енергоизточниците, предаде Киодо.

Японският министър на финансите Сацуки Катаяма и южнокорейският заместник министър-председател и министър на икономиката и финансите Ку Юн-чол заявиха, че ще останат „бдителни“ и „гъвкави“ в политическите си действия, за да подкрепят финансовата стабилност.

Двамата министри подчертаха, че ще предприемат „подходящи действия срещу прекомерната волатилност и хаотичните движения на валутните курсове“, се посочва в съвместно изявление след десетия кръг от двустранния диалог между финансовите министри на двете страни.

„Финансовите пазари и в двете страни отбелязаха значителни колебания. Япония, като има предвид ефекта от ръста в цените на суровия петрол върху живота на хората, ще предприеме всички възможни мерки по всяко време“, заяви Катаяма на пресконференция.

Изявлението бе направено на фона на засилването на щатския долар, който привлича инвеститорите като валута убежище заради кризата, предизвикана от американско-израелските атаки срещу Иран. В петък в Ню Йорк доларът за кратко достигна 159,75 йени – най-високото си равнище от около 20 месеца.

Енергийни доставки и петролни резерви

Двете азиатски държави, които са силно зависими от вноса на петрол от Близкия изток, потвърдиха намерението си да засилят сътрудничеството за гарантиране на стабилни енергийни доставки. Япония например внася част от дизеловото гориво и бензина, преработени в Южна Корея.

Министрите се договориха също да участват в международни усилия за координирано освобождаване на стратегически петролни резерви, включително със страните от Г‑7 и членовете на Международната енергийна агенция, с цел ограничаване на рязкото покачване на цените на петрола и намаляване на опасенията за доставките.

Те заявиха и готовност да координират действията си на международно равнище за възстановяване на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток – стратегически морски коридор за световната търговия с петрол, чиито доставки бяха сериозно засегнати от войната между САЩ, Израел и Иран.

Северна Корея и технологичната зависимост от Китай

В рамките на разговорите финансовите министри обсъдиха и рисковете, свързани със Северна Корея. Според тях финансирането на режима чрез кражба на криптовалути може да подпомага програмите за оръжия за масово унищожение и балистични ракети, което представлява „сериозна заплаха за международната сигурност“.

По-рано вчера севернокорейските сили изстреляха около десет балистични ракети към Японско море, съобщиха южнокорейските въоръжени сили.

Министрите изразиха и опасения относно силната зависимост от Китай за доставки на критични минерали, използвани в производството на полупроводници, високотехнологични продукти и системи за изкуствен интелект.

„Япония се надява да сътрудничи по този въпрос тристранно със САЩ и Южна Корея“, заяви Катаяма.

Възстановяване на финансовото сътрудничество

Диалогът между финансовите министри на Япония и Южна Корея беше създаден през 2006 г., но беше прекъснат след срещата през 2016 г. заради дипломатическо напрежение между двете страни, свързано с исторически и териториални спорове.

След възобновяването на разговорите през 2023 г. двете държави възстановиха и споразумението за валутен суап, което позволява взаимно финансиране при извънредни финансови ситуации.