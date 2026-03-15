Нобеловият лауреат Джоузеф Стиглиц остро критикува икономическата политика на президента Тръмп

Бойчо Попов
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Берлин,  
15.03.2026 03:13
 (БТА)

Нобеловият лауреат по икономика Джоузеф Стиглиц отправи остри критики към икономическата и търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, предупреждавайки за сериозни последици за американската и световната икономика.

В интервю за германския всекидневник „Ханделсблат“ Стиглиц заяви, че американският президент е „хвърлил ръчна граната върху американската икономика и върху световната икономика като цяло“.

По думите му политиката на Тръмп подкопава не само международния правов ред, но и вътрешната правна система на САЩ. „Той унищожава международното право, както и американското право“, посочи икономистът.

Стиглиц определи митническата политика на администрацията като „самоунищожителна“. Според него политическата несигурност възпира компаниите да инвестират, а потребителите стават все по-предпазливи.

Икономистът предупреди също, че войната в Иран допълнително увеличава глобалните икономически рискове. По думите му развитието на конфликта е „катастрофа не само за американската икономика, но и за цялата световна икономика“, тъй като води до по-високи цени на енергията и до нарастващо геополитическо напрежение.

„Несигурността придоби изцяло ново измерение през първите почти 14 месеца от втория мандат на Тръмп“, заяви Стиглиц, като добави, че първите икономически последици от тази политика вече са видими дори в самите Съединени щати.

Като тревожен сигнал икономистът посочи състоянието на пазара на труда. По негови данни през 2025 г. в САЩ е имало „практически никакъв растеж на заетостта“. Освен това най-новите статистически данни показват, че през февруари е отчетена загуба на „значителен брой работни места“, което според него потвърждава тенденцията към икономическа стагнация.

Стиглиц отбеляза, че сравнително силният икономически растеж през последните години до голяма степен се дължи на инвестициите в изкуствен интелект. Според него обаче съществува риск част от този растеж да се окаже резултат от „опасен балон“, за който не е ясно кога може да се спука.

Ако това се случи, американската икономика може да бъде изправена пред риск от стагфлация, предупреди икономистът. 

/БП/

