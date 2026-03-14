Информация за незаконен внос на животни от Румъния и за разкрита незаконна кланица в Ихтиман изнесе министър Иван Христанов

Информация за незаконен внос на животни от Румъния в България, за разкрита незаконна кланица на територията на Ихтиман и на локации за изхвърляне на останките от избити животни изнесоха на място служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски.

"Намираме се в Ихтиман, който очевидно е острието или лобното място на контрабанда, която влиза в България", коментира пред медиите министър Христанов. Той съобщи, че вече има и задържани камиони, които в момента са на румънската граница с дребен рогат добитък. Христанов каза още, че от другата страна на Ихтиман са намерени румънски ушни марки на животни.

БАБХ заедно с МВР вчера цял ден при огледи установяват, че тук има няколко локации, в които са изхвърлени кости, пресни животински отпадъци, каза Христанов. Освен това има и няколко локации, в които са използвани за транжиране, за разфасоване на месото и оттам за дистрибуция в неизвестно каква посока, каза още той.

По думите на Христанов могат да се зададат множество въпроси като защо никой не e забелязал това нещо досега; ако това месо е редовно, защо трябва да минава румънската граница контрабандно; защо трябва нелегално да се разфасова тук и как то е намерило реализацията си на българската трапеза. Други въпроси, поставено от министъра са къде са опасностите за животинското здраве, тъй като е известно, че в Румъния върлува шарка от доста време, заради което много животни бяха избити. Възможно ли е този канал, който не може да работи без покровителство от най-високо място, всъщност именно той да е причинил пробивите в националната ни ветеринарна сигурност, попита още Христанов. Отбелязвайки, че на една от локациите е установено голямо количество останки от трупна маса от дълго време, поне от година, министърът попита какво означава това за българската икономика и за родните производители, които се съобразяват с десетки закони и правила и най-накрая не могат да продават на справедлив пазар, а някой контрабандно внася и прави дъмпинг на родното производство, рискувайки както нашите животни, така и здравето на хората.

Христанов информира, че в понеделник ще има пресконференция, на която ще участват и БАБХ и МВР, за да обявят мерките на държавата от този момент нататък. „Ние няма да позволим слаба държава да компрометира родното животновъдство, здравето на поголовието, на нашите животни, както и здравето на хората. Няма да позволим повече слаба държава, която е контролирана от задкулисие и контрабандни канали, които са покровителствани от най-високо ниво“, каза Христанов.

На въпрос колко институции според него трябва да участват, за да може да се направи чадър за описания контрабанден канал, Христанов каза, че това са минимум БАБХ и полиция, обяснявайки, че това трябва да премине през един от двата моста на р.Дунав, да мине цялата национална пътна мрежа, да стигне до тук, да бъде изклано, транжирано и закарано в търговската мрежа.

На въпрос дали имат информация, че това месо е стигнало до българския пазар, Христанов каза, че са абсолютни сигурни, че е стигнало. Никой не е дошъл тук да го нареже, просто след това да го хвърли на кучетата, отбеляза той.

Изпълнителният директор на БАБХ Ангел Мавровски каза, че камион в момента е задържан на румънската граница като в него има 25 дребни преживни и две едри преживни животни. Мавровски каза още, че текат изследвания на тези животни и към момента са констатирани антитела на ку-треска при една от овцете като след като бъдат готови ще има информация за резултатите от тях. Той обясни, че именно този камион е бил е причината за предприемане на акцията в района на Ихтиман. Мавровски посочи, че има поле, което е изцяло осеяно с румънски марки, по-голямата част от тях са ги събрали, описани са в писмо към главния ветеринарен лекар на Румъния с цел получаване на информация какво се случва, защото по думите му тези животни реално могат да са субсидирани при тях, а да са изклани тук. Говорим за мащабен канал нещо, което е извън това, което може да си представите, посочи Мавровски. Той обясни още, че камионът, който е задържан е с полска регистрация, без разрешително е за транспорт на животни и най-важното е изнасят от страна, в която е напълно забранен износът на живи животни оттам - Румъния, а това нещо влиза в България. Абсолютно недопустимо е, коментира Мавровски.