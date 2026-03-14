Информация за незаконен внос на животни от Румъния и за разкрита незаконна кланица в Ихтиман изнесе министър Иван Христанов
Информация за незаконен внос на животни от Румъния в България, за разкрита незаконна кланица на територията на Ихтиман и на локации за изхвърляне на останките от избити животни изнесоха на място служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски.
Намираме се в Ихтиман, който очевидно е острието или лобното място на контрабанда, която влиза в България, коментира пред медиите министър Христанов. Той съобщи, че вече има и задържани камиони, които в момента са на румънската граница с дребен рогат добитък. Христанов каза, че на другата локация от другата страна на Ихтиман са намерени румънски ушни марки на животни.
БАБХ заедно с МВР вчера цял ден при огледи установяват, че тук има няколко локации, в които са изхвърлени кости, пресни животински отпадъци, каза Христанов. Освен това има и няколко локации, в които са използвани за транжиране, за разфасоване на месото и оттам за дистрибуция в неизвестно каква посока, каза още той.
Христанов информира, че в понеделник ще има пресконференция заедно, на която ще участват и БАБХ и МВР, за да бъдат обявени мерки на държавата. "От този момент нататък ние няма да позволим слаба държава да компрометира родното животновъдство", каза още Христанов.
/СЛС/
