Япония и САЩ се постигнали договореност за съвместно участие в бъдещи проекти за атомни електроцентрали

САЩ и Япония са постигнали договореност за това какво участие ще има всяка една от страните в потенциален съвместен ядрен проект с участието на американската "Уестингхаус" (Westinghouse) и японски производители на оборудване за атомни електроцентрали, съобщи заяви президентът по глобалните бизнес инициативи в "Уестингхаус" Дан Липман, цитиран от Ройтерс.

По думите му правителствата на двете държави са постигнали разбирателство относно разпределението на ролите по евентуалната сделка, включително по отношение на веригата за доставки в Япония. Той направи изявлението в кулоарите на форума за енергийна сигурност в Индо-Тихоокеанския регион, който се провежда в Токио.

По-рано този месец източници съобщиха, че Япония и САЩ работят по включването на ядрен проект във втори пакет от споразумения в рамките на японската инвестиционна програма на стойност 550 милиарда долара, в която ще участва и „Уестингхаус“.

Според Липман тези инициативи са стратегически както за компанията, така и за нейните японски партньори, като работата по сделките ще продължи, докато конкретните проекти бъдат определени и подготвени за реализация.

„Уестингхаус“, разглежда възможността за изграждане на реактори с вода под налягане и малки модулни реактори при инвестиции до 100 милиарда долара. Това се посочва в информационен документ, публикуван след среща през октомври между президента на САЩ Доналд Тръмп и японския министър-председател Санае Такаичи.

В потенциалните проекти могат да участват японски компании като "Митсубиши Хеви Индистриз" (Mitsubishi Heavy Industries), "Тошиба" (Toshiba) и Ай Ейч Ай Корпорейшън IHI Corporation.

Отделно днес "Джи И Вернова" (GE Vernova) и "Хитачи" (Hitachi) съобщиха в съвместно изявление, че ще проучат възможности за сътрудничество по проекти в Югоизточна Азия, използващи техните малки модулни реактори BWRX-300.