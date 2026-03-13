Рамкова директива за отпадъците: хранителните отпадъци

Общинско предприятие „Социални дейности“ във Враца предава около 720 килограма хранителни отпадъци годишно на специализирана фирма

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Общинско предприятие „Социални дейности“ във Враца приготвя храна за над 2000 души ежедневно. Отпадъците, които предприятието генерира, са 720 килограма на годишна база.Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Враца,  
13.03.2026 18:47
 (БТА)
Общинско предприятие „Социални дейности“ във Враца предава хранителните отпадъци на специализирана фирма, като годишното количество е около 720 килограма. За услугата се заплащат около 720 лева, каза за БТА заместник-кметът с ресор здравеопазване и социални дейности на Община Враца Вероника Ценова. По думите ѝ количествата се формират на годишна база. За същия период предприятието приготвя над 500 000 порции храна.

Тя коментира темата по повод новата европейска директива, според която до 2030 г. държавите членки трябва да намалят хранителните отпадъци, генерирани от домакинствата, търговците на дребно и ресторантите, с 30 процента спрямо нивата от 2021–2023 г. Предвижда се също намаление с 10 процента на отпадъците, генерирани при преработката и производството на храни. България следва да актуализира законодателството си до юни 2027 година.

Община Враца има сключен договор със специализирана фирма за изземване на хранителните отпадъци, като на този етап общината не разполага с информация за последващото им третиране, каза още Ценова. По думите ѝ част от отпадъците се формират и в рамките на ученическото хранене. Понякога учениците не консумират изцяло предоставената храна поради различни предпочитания или навици, което също се отразява върху количеството на изхвърлените порции.

В община Враца се обсъждат различни възможности за по-ефективно управление на хранителните отпадъци, включително и оптимизиране на количествата съобразно действащия рецептурник и възрастовите групи на учениците, добави Ценова. В момента предлаганите порции в някои случаи са по-големи от посоченото в последния рецептурник, приет през 2012 година, уточни заместник-кметът. По думите ѝ въпросът ще продължи да бъде разглеждан, като ще се търсят балансирани решения за постепенно намаляване на количеството изхвърлена храна.

Около 2198 души се изхранват ежедневно с подготвеното от служителите на ОП „Социални дейности“ меню. То включва хранене на лежащо болни в лечебни заведения, потребители на социални услуги, хора от програмите за домашен социален патронаж, ученици, хора, които предпочитат диетичен режим, както и клиенти на свободна консумация, добави Ценова. По думите ѝ значителна част от изхранваните са ученици - около 1260 деца. Храната се приготвя в четири бази във Враца, като в процеса участват 27 души персонал.

 

/ЕС/

