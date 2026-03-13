Регламент за оценка на въздействието върху околната среда

Евродепутатът Радан Кънев: Натискът в европейските институции е насочен към опростяване, а не към затягане на административната тежест

Бойчо Попов
Евродепутатът Радан Кънев: Натискът в европейските институции е насочен към опростяване, а не към затягане на административната тежест
Евродепутатът Радан Кънев: Натискът в европейските институции е насочен към опростяване, а не към затягане на административната тежест
Разговор в подкаста „ЕС Право БГ“ на Бойчо Попов (вляво) с евродепутата от Европейската народна партия/Демократи за Силна България/ Радан Кънев (вдясно). Този подкаст на БТА представя теми на европейското законодателство и прилагането му в България. Снимка: Благой Кирилов/БТА
13.03.2026 18:45
Европейският съюз навлиза в период на едновременна трансформация на енергийната си система, индустриалната си политика и архитектурата на сигурността. Успехът на този процес ще зависи не само от политическите амбиции, но и от способността на Европа да изгради реално единен пазар, модерна инфраструктура и по-голяма стратегическа автономия. Това е изводът от гостуването на евродепутата от Европейската народна партия Радан Кънев в подкаста „ЕС право БГ“ на БТА.

Разговорът се проведа на фона на няколко актуални европейски теми от последните дни и седмици – представената от Европейската комисия стратегия за намаляване на енергийните разходи, дебата за ролята на ядрената енергия в европейския енергиен микс, предложението за подкрепа на малки модулни реактори, работата по така наречения екологичен омнибус за административно облекчаване на бизнеса, както и засилващите се дискусии за изграждане на по-свързана европейска отбранителна инфраструктура и т.нар. военен Шенген.

По думите на Кънев темата за ядрената енергетика трябва да се разглежда преди всичко като въпрос на национална, а не на европейска компетентност. Той коментира и изявлението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че е било грешка Европа да намали ядрената си енергия, като подчерта, че решенията за развитието или отказа от ядрена енергетика винаги са били в правомощията на държавите членки.

Според него България, Франция, Чехия, Словакия и Унгария остават част от т.нар. ядрен клуб в Европа и за тях поддържането и развитието на ядрени мощности е въпрос на национална стратегия. Кънев изрази скептицизъм към възможността европейският бюджет да финансира в значим мащаб ядрени проекти, тъй като редица държави членки категорично се противопоставят на използването на общи средства за такива цели.

В същото време евродепутатът подкрепи идеята за развитие на малки модулни реактори, които според него могат да играят роля в балансирането на енергийната система, особено в комбинация с възобновяемите източници. Той обаче подчерта, че обявените на европейско ниво суми са твърде ограничени на фона на реалните инвестиционни нужди и че подобни проекти ще трябва да се реализират основно чрез национално и частно финансиране.

Кънев постави акцент върху по-широкия въпрос за енергийната независимост на Европа. Според него зависимостта от вносни изкопаеми горива вече не трябва да се разглежда само през призмата на климатичната политика, а и като въпрос на сигурност и икономическа устойчивост. По думите му Европа трябва да стъпи на три опори - възобновяема енергия, ядрена енергия и системи за гъвкавост и съхранение, които да компенсират нестабилността на производството.

Особено място в разговора зае темата за електропреносната мрежа. Кънев отбеляза, че огромните инвестиции, за които се говори на европейско ниво, са свързани преди всичко с изграждането на реално единна мрежа, която да позволи електроенергията, произведена в един регион на Европа, да достига безпрепятствено до друг. Той посочи, че именно липсата на достатъчна свързаност е една от причините за високите цени на тока в части от Югоизточна Европа.

Според него мрежите са от критично значение не само за зеления преход, а за енергийната независимост и индустриалното развитие на Европа. Той даде примери с излишъците от слънчева енергия в Южна Европа през летните месеци и с вятърната енергия в Северна Европа през студените сезони, които не могат да бъдат използвани пълноценно заради недостатъчната преносна инфраструктура.

В разговора беше засегната и темата за европейската индустриална конкурентоспособност. Кънев, който е докладчик в сянка по така наречения екологичен омнибус, каза, че в настоящия мандат натискът в европейските институции е насочен към опростяване, а не към допълнително затягане на административната тежест за бизнеса. По думите му през последните години не се предлага ново законодателство, което да увеличава административните изисквания в екологичната сфера, а акцентът е върху облекчаване на процедурите.

Екологичният омнибус, който ще се разглежда в Европейския парламент на три части, цели да облекчи свързаните с екологични разрешителни процедури. Предложението включва опростяване на няколко вече влезли в сила законодателни акта, както и нова законодателна рамка – Регламент за оценка на въздействието върху околната среда. Според Радан Кънев след сериозни консултации с европейския бизнес ЕК е стигнала до правилното заключение, че най-голямото забавяне се дължи не на екологичните разрешения в тесен смисъл, а на тази предварителна оценка. Той посочи като особено проблемни именно дългите процедури по оценка на въздействието върху околната среда, които често забавят инвестиции с години.

Според него основните трудности са различното прилагане на европейските правила в отделните държави, липсата на достатъчен административен капацитет и в някои случаи - корупционният натиск върху инвеститорите.

Кънев отбеляза, че Европа продължава да има изключително силен човешки капитал и висока иновативност, но често не успява да превърне научните постижения в индустриално производство и пазарно лидерство. Като пример той посочи развитието на биотехнологиите и случая с „БиоНТех“ (BioNTech), при която европейските научни постижения в крайна сметка намират мащабна реализация с американско партньорство и капитал.

По негови думи един от най-големите структурни проблеми на ЕС остава липсата на реално единен финансов и капиталов пазар. Така европейските компании често имат затруднен достъп до рисков капитал в Европа, а в същото време европейски средства и спестявания намират реализация чрез американските борсови пазари.

Част от разговора беше посветена и на темата за европейската сигурност. Кънев отбеляза, че идеята за т.нар. военен Шенген и за по-бързо придвижване на военна техника и сили е част от по-широкия дебат за единната европейска отбрана и за общ европейски пазар на отбранителна продукция.

Според него европейската инфраструктура е изграждана исторически в условията на национални противопоставяния, а не с идеята за максимална свързаност. Затова и днес Европа изпитва затруднения не само в търговската, но и в отбранителната логистика. По думите му инвестициите в железопътна и транспортна свързаност имат двойно значение - за сигурността и за икономиката.

Кънев заяви, че реалистичният път към по-силна европейска отбранителна способност вероятно няма да съвпада изцяло с настоящата институционална рамка на ЕС, нито непременно с формалните граници на Съюза. Той посочи, че има държави членки, които не биха подкрепили по-дълбока интеграция в отбраната, както и държави извън ЕС, които са съществени за европейската сигурност. В този контекст той открои ролята на Норвегия, Обединеното кралство, Канада и Украйна.

По думите му Украйна вече е ключов фактор в европейската отбранителна архитектура, а нейният военен опит и капацитет я превръщат в съществен елемент от всяка бъдеща концепция за европейска сигурност.

Целия разговор с евродепутата за ролята на ядрената енергия, за електропреносните мрежи, за екологичния омнибус и за идеята за европейски отбранителен съюз може видите във видео подкаста „ЕС право БГ“ на БТА.

Свързани новини

13.03.2026 13:40

За четири години количеството хранителни отпадъци в страната е намаляло с над 130 000 тона, сочат данни на НСИ

Общото количество хранителни отпадъци в България е намаляло от 747 941 тона през 2020 г. до 617 391 тона през 2023 г., показват данни на Националния статистически институт (НСИ), предоставени на БТА за рубриката ЕС право БГ, За периода спадът е със
12.03.2026 09:40

Проект за изменение на Закона за енергия от възобновяеми източници ще финализира транспонирането на европейските директиви RED II и RED III

В Народното събрание е внесен проект за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Законопроектът е разработен за постигане на пълно съответствие на българското с европейското законодателство при транспонирането на
11.03.2026 08:00

Евродепутатът Кристиан Вигенин: Ще върнем в ЕС производството на критично важните лекарства

Европейският съюз трябва да гарантира, че разполага с необходимите лекарства от критична важност на склад, като задачата пред Общността е да си върне производството на жизнено важните медикаменти на собствена територия. Това заяви в подкаста „ЕС
09.03.2026 17:28

Евродепутатът Цветелина Пенкова: Водещата роля, която ядрената енергетика получи в развитието на общия европейски енергиен пазар, е положително развитие за България

Нестабилната ситуация около световната геополитика, достъпа до природен газ и покачващите се цени на борсите върна ядрената енергетика като най-приемливия вариант в базовия енергиен микс на Европа. Това за България е положителна посока на развитие,
06.03.2026 10:19

Разделното събиране е ключът към по-ниска такса смет при принципа „замърсителят плаща“, каза председателят на Общински съвет-Казанлък

Разделното събиране е ключът към по-ниска такса смет при въвеждане на новия принцип „замърсителят плаща“. Това каза в интервю за БТА председателят на Общинския съвет в Казанлък Николай Златанов, който е член на Постоянната комисия за стратегическо

