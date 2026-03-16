Българският форум на бизнес лидерите ще обяви победителите в Годишните награди за отговорен бизнес 2025

Женя Илчева
София,  
16.03.2026 07:00
 (БТА)

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) ще обяви днес победителите в Годишните награди за отговорен бизнес 2025, съобщиха организаторите.

В 23-тото издание на конкурса за отговорен бизнес, устойчивост и многообразие участват 91 корпоративни инициативи с принос към обществото, осъществени от 60 компании. 

Поканени за участие в церемонията по награждаване са служебният премиер Андрей Гюров и министри от кабинета, кметът на Столична община Васил Терзиев, заместник-посланикът на Великобритания Елизабет Чапман. БТА е медиен партньор на събитието.

От учредяването си през 2003 г. Годишните награди за отговорен бизнес отличават успешни инвестиции в социални каузи и дългосрочно развитие на отговорните компании, с което БФБЛ се стреми да насърчи добрите практики и да популяризира корпоративните програми в полза на служителите, природата и обществото, посочват организаторите.  

В конкурса под мотото "Дай добър пример" участват компании от всички сектори от цялата страна, независимо дали са членове на БФБЛ или не. Организаторите обясняват, че така конкурсът представя широка картина на ангажираността на бизнеса с обществени предизвикателства в сфери като образование, социални дейности, екология. 

/ВЙ/

