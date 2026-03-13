Зависимостта на ЕС от газа води до рязко поскъпване на електроенергията, сочи проучване

Последиците от конфликта в Близкия изток подчертават колко силно страните от Европейския съюз остават зависими от природния газ при производството на електроенергия, сочи проучване на енергийния мозъчен тръст „Ембър“ (Ember), публикувано днес и цитирано от ДПА.

„За пореден път глобален конфликт доведе до скок в цените на газа“, заяви Крис Рослоу, един от авторите на доклада.

По думите му европейските региони, които са особено зависими от вносен газ за производство на електроенергия, „могат да понесат драматични икономически последствия“, тъй като войната в Иран вече доведе до значително поскъпване на горивата, откакто започна преди по-малко от две седмици.

Според проучването цените на газа в Европа вече са се повишили с почти 50 на сто, което е довело до допълнителни разходи от около 2,5 млрд. евро за внос на изкопаеми горива през първите десет дни от конфликта.

Анализът показва, че страните от ЕС са засегнати по различен начин. Най-силно влияние усещат държавите и регионите, които разчитат в голяма степен на газови електроцентрали.

„През първата седмица на март цените на електроенергията достигнаха най-високите си нива за годината в Германия, Нидерландия, Италия и Белгия“, посочват от „Ембър“.

За разлика от тях държави, които са по-слабо зависими от газа, като Испания, Португалия, Франция и скандинавските страни, изглеждат значително по-малко засегнати от поскъпването на енергията.

Рязкото увеличение на цените на изкопаемите горива отново разпали дебата около схемата на ЕС за търговия с въглеродни емисии (ETS). Според този механизъм предприятията в редица сектори, включително производството на електроенергия, трябва да купуват квоти за емисиите си на парникови газове.

Италия, която е силно зависима от природния газ при производството на електроенергия, наскоро призова за временно суспендиране на системата и настоява темата да бъде обсъдена на предстоящата среща на върха на Европейския съюз.

Според авторите на доклада обаче схемата за търговия с въглеродни емисии играе важна роля като стимул за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, като те подчертават, че цената на въглеродните квоти представлява само малка част от крайната цена на електроенергията.