Подробно търсене

Зависимостта на ЕС от газа води до рязко поскъпване на електроенергията, сочи проучване

Бойчо Попов
Зависимостта на ЕС от газа води до рязко поскъпване на електроенергията, сочи проучване
Зависимостта на ЕС от газа води до рязко поскъпване на електроенергията, сочи проучване
Снимка: AP/Robert F. Bukaty, архив
Брюксел,  
13.03.2026 08:13
 (БТА)
Етикети

Последиците от конфликта в Близкия изток подчертават колко силно страните от Европейския съюз остават зависими от природния газ при производството на електроенергия, сочи проучване на енергийния мозъчен тръст „Ембър“ (Ember), публикувано днес и цитирано от ДПА.

„За пореден път глобален конфликт доведе до скок в цените на газа“, заяви Крис Рослоу, един от авторите на доклада.

По думите му европейските региони, които са особено зависими от вносен газ за производство на електроенергия, „могат да понесат драматични икономически последствия“, тъй като войната в Иран вече доведе до значително поскъпване на горивата, откакто започна преди по-малко от две седмици.

Според проучването цените на газа в Европа вече са се повишили с почти 50 на сто, което е довело до допълнителни разходи от около 2,5 млрд. евро за внос на изкопаеми горива през първите десет дни от конфликта.

Анализът показва, че страните от ЕС са засегнати по различен начин. Най-силно влияние усещат държавите и регионите, които разчитат в голяма степен на газови електроцентрали.

„През първата седмица на март цените на електроенергията достигнаха най-високите си нива за годината в Германия, Нидерландия, Италия и Белгия“, посочват от „Ембър“.

За разлика от тях държави, които са по-слабо зависими от газа, като Испания, Португалия, Франция и скандинавските страни, изглеждат значително по-малко засегнати от поскъпването на енергията.

Рязкото увеличение на цените на изкопаемите горива отново разпали дебата около схемата на ЕС за търговия с въглеродни емисии (ETS). Според този механизъм предприятията в редица сектори, включително производството на електроенергия, трябва да купуват квоти за емисиите си на парникови газове.

Италия, която е силно зависима от природния газ при производството на електроенергия, наскоро призова за временно суспендиране на системата и настоява темата да бъде обсъдена на предстоящата среща на върха на Европейския съюз.

Според авторите на доклада обаче схемата за търговия с въглеродни емисии играе важна роля като стимул за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, като те подчертават, че цената на въглеродните квоти представлява само малка част от крайната цена на електроенергията.

/БП/

Свързани новини

12.03.2026 15:58

За нови интерконекторни връзки и за съвместна фабрика за дронове се договориха президентите на Румъния и Украйна в Букурещ

Декларация за стратегическо партньорство и споразумение за сътрудничество в сферата на енергетиката подписаха румънския президент Никушор Дан и украинския му колега Володимир Зеленски, който е на посещение в Букурещ.
11.03.2026 15:51

ЕС обмисля таван на цената на газа заради нарастващите енергийни разходи, обяви Урсула фон дер Лайен в ЕП

Европейският съюз обмисля мерки за ограничаване на цените на енергията, включително въвеждане на таван на цената на природния газ, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Още преди рязкото поскъпване на петрола и газа
10.03.2026 18:54

Лидерите на страните от ЕС ще настояват пред ЕК за реформиране на европейския пазар на въглеродни емисии до юли, сочи проектодокумент

Правителствата на страните от Европейския съюз ще поискат от Европейската комисия да предложи реформи на европейския пазар на въглеродни емисии до юли. Това се посочва в проект на заключения за срещата на върха на лидерите на ЕС, която е насрочена
10.03.2026 18:00

ЕК: Комисията представи мерки за повишаване на енергийната независимост на ЕС

Европейската комисия предложи първите инициативи за стимулиране на инвестициите в местни решения за чиста енергия, повишаване на устойчивостта и намаляване на цените на енергията. Стратегията за инвестиции в чиста енергия е насочена към преодоляване

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:36 на 13.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация