Интелектуалната собственост не трябва просто да защитава иновациите, а да дава възможност за растеж, инвестиции, партньорства и пазари, каза Жоао Неграо

Постиженията не се появяват изолирано - те процъфтяват там, където иновациите са защитени, където се насърчават, но и са стратегически подкрепяни. Това каза изпълнителният директор на Службата на ЕС за интелектуална собственост Жоао Неграо на конференцията по индустриална собственост на високо ниво „Силата на иновациите: защити, бъди конкурентен, бъди успешен/High level IP Conference „Innovation empowered: protect, compete, succeed“.

По думите му България ясно е демонстрирала ангажимента си за сътрудничество със Службата на ЕС за интелектуална собственост, както и с националните служби за интелектуална собственост в цяла Европа, като е помогнала за изграждането на общи цифрови инструменти, за хармонизиране на практиките в областта на интелектуалната собственост с цел по-голяма последователност и по-голяма правна сигурност, предоставила е висококачествени услуги на потребителите в цяла Европа. Партньорството на България със Службата на ЕС за интелектуална собственост доведе до реални осезаеми резултати, заяви Неграо. Той допълни, че популяризирането на фондовете на ЕС за малките и средни предприятия (МСП) е показателен пример - благодарение на това сътрудничество близо 4000 български МСП са получили финансова подкрепа за защита и управление на своята интелектуална собственост. Така изглежда едно съвременно партньорство в областта на интелектуалната собственост, смята Неграо.

Според него се намираме в повратен момент. От една страна, рамката за интелектуална собственост, проектирана за индустриалната епоха, сега е изправена пред икономика, която се захранва от алгоритми, управлява се от данни и е свързана с глобални цифрови мрежи. От друга страна, Европа е изправена пред едно от най-големите си предизвикателства - укрепването на конкурентоспособността на европейския бизнес на световния пазар. По думите на Неграо, това е нещо, което е от решаващо значение за нашия просперитет, но също така и за укрепване на суверенитета и за осигуряване на общото ни бъдеще. В този контекст насърчаването на иновациите не е просто опция, а е императив.

От тази гледна точка системата на интелектуалната собственост никога не е била по-централна, но вярвам, че трябва да преосмислим как подхождаме към нея, коментира той.

По мнението на Неграо интелектуалната собственост не трябва просто да защитава иновациите, а да дава възможност за растеж, да привлича инвестиции, да улеснява партньорствата и да отключва нови пазари за компаниите. Затова трябва да възприемем нова парадигма, разглеждаща интелектуалната собственост като стратегически актив, който трябва да бъде активно използван. Трябва да променим начина си на мислене, за да трансформираме иновациите в осезаеми икономически предимства и да гарантираме конкурентоспособността в бързо развиващия се глобален пейзаж, посочи Неграо. В този контекст, според него, е изключително важно да разработим подкрепящи инструменти за бизнеса, като например методологии за оценка на нематериалните активи.

Той съобщи, че Службата за интелектуална собственост на ЕС е упълномощена от Европейската комисия да разработи методология за оценка на нематериални активи, заедно с ведомствата за интелектуална собственост, която ще бъде предоставена догодина. Неграо също така призова да бъде улеснен достъпът до финансиране, обезпечено с интелектуална собственост, както и да бъдат разработени стратегии за справяне с увеличаващите се цифрови нарушения.